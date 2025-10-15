Безусловно, ключевым фактором успеха стала масштабная государственная поддержка. Общий объем помощи сельхозтоваропроизводителям региона составил 243 млрд тенге. В рамках льготного кредитования полевых работ 927 фермеров получили поддержку на 118 млрд тенге. Это позволило качественно провести комплекс агротехнических мероприятий, включая химическую прополку, обработку против саранчовых и других вредителей, а также в три раза увеличить объемы внесения минеральных удобрений.

В этом году уборочная площадь была увеличена на 300 тыс. га и доведена до 5,5 млн га.

Весомый вклад в рекордный урожай внесло обновление машинно-тракторного парка и свое­временное обеспечение льготным дизельным топливом. В нынешней уборочной кампании было задействовано 7 тыс. зерноуборочных комбайнов, из которых 4,8 тыс. – современные высокопроизводительные машины. Также использовались 2,7 тыс. жаток и 4,8 тыс. грузовых автомобилей.

Для обеспечения качественного хранения нового урожая в регионе действуют 66 хлебоприем­ных предприятий и 1,5 тыс. зернохра­нилищ сельхозформирований емкостью 7,2 млн тонн. Дополнительно аграрии используют зерновые рукава и зерносушилки, что позволяет минимизировать потери и сохранить высокое качество урожая.

В рамках поручения Главы государства в регионе проводится диверсификация структуры посевных площадей. Только за последние два года площадь под масличными культурами увеличилась в 2,5 раза и впервые достигла 500 тыс. га.

По итогам 2025 года область планирует обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге, подтвердив статус одного из лидеров аграрного сектора страны.