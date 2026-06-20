Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

в статье 316:

в абзаце втором части первой:

слова «ста двадцати» заменить словами «ста пятидесяти»;

слова «ста двадцати часов» заменить словами «ста пятидесяти часов»;

слово «тридцати» заменить словом «сорока»;

в абзаце втором части второй слова «одного года» заменить словами «двух лет»;

в абзаце седьмом части третьей:

слова «одной тысячи» заменить словами «двух тысяч»;

слово «четырехсот» заменить словом «восьмисот»;

слова «одного года» заменить словами «трех лет»;

слово «двух» заменить словом «пяти».

2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

1) статью 62 дополнить частью 5-1 следующего содержания:

«5-1. Течение срока наложения административного взыскания за административное правонарушение в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения приостанавливается с момента вручения предписания об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, плановой проверки, мониторинга с посещением объекта особого контроля и надзора.

Исчисление срока наложения административного взыскания за административное правонарушение в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения возобновляется с момента вручения акта

о результатах внеплановой проверки, проведенной на основании подпункта 2) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан или подпункта 1) пункта 2 статьи 51-3 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».»;

2) статью 156 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«3. Использование голосовых (вокальных) фонограмм во время проведения концертных зрелищно культурно-массовых мероприятий организаторами, творческими коллективами и исполнителями, за исключением телевизионных записей и в иных местах, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертных зрелищно культурно-массовых мероприятий, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на юридических лиц – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

3) в статье 328:

часть шестую изложить в следующей редакции:

«6. Нарушение лимитов накопления или захоронения отходов, а равно накопление и захоронение отходов без экологического разрешения или отходов, не заявленных в декларации о воздействии на окружающую среду, –

влекут штраф в размере десяти тысяч процентов от ставки платы за захоронение отходов в отношении количества отходов, накопленных и (или) захороненных сверх установленного лимита либо без экологического разрешения.»;

в пункте 4 примечаний:

в абзаце первом:

после слов «в факелах» дополнить словами «с применением наилучшей доступной техники»;

слова «пунктом 2 статьи 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «пунктами 2 и 3 статьи 639 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

в абзаце втором:

слова «пунктом 2 статьи 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «пунктами 2 и 3 статьи 639 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

слова «пунктом 3 статьи 576 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «пунктом 5 статьи 639 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

4) дополнить статьей 328-1 следующего содержания:

«Статья 328-1. Нарушение требований по установке и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга эмиссий в окружающую среду

Нарушение требований по установке и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга эмиссий в окружающую среду, выразившееся в:

1) неустановлении автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду;

2) непередаче данных об эмиссиях загрязняющих веществ автоматизированными системами мониторинга эмиссий в цифровую систему «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан», –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.»;

5) в статье 332:

в заголовке слова «государственной экологической экспертизы» заменить словами «скрининга воздействий намечаемой деятельности, государственной экологической экспертизы и (или) оценки воздействия на окружающую среду»;

в абзаце первом части первой слова «государственной экологической экспертизы или финансирование проектов и программ, не прошедших государственную экологическую экспертизу» заменить словами «скрининга воздействий намечаемой деятельности, государственной экологической экспертизы и (или) оценки воздействия на окружающую среду, не прошедшей государственную экологическую экспертизу»;

в абзаце первом части второй слова «, содержащихся в заключении государственной экологической экспертизы» заменить словами «проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу»;

6) в статье 344:

в части второй:

в абзаце первом слова «а равно захоронение отходов

без экологического разрешения или отходов, не заявленных в декларации

о воздействии на окружающую среду,» исключить;

в абзаце втором слово «влекут» заменить словом «влечет»;

в абзаце первом части 2-1 слова «(выброс отходов вне специально установленных мест)» заменить словами «(выброс отходов, в том числе жидких отходов, а также сброс сточных вод вне специально установленных мест)»;

7) в абзаце втором части первой статьи 382 слово «пяти» заменить словом «десяти»;

8) в статье 407-1:

в абзаце втором части первой:

слово «пяти» заменить словом «тридцати»;

слово «десяти» заменить словом «пятидесяти»;

в абзаце втором части второй:

слово «двадцати» заменить словом «пятидесяти»;

слово «сорока» заменить словом «ста»;

9) в статье 407-2:

в части первой:

подпункт 4) дополнить словами «, не повлекшим причинение вреда жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических и (или) юридических лиц»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) вакцинации и стерилизации домашних животных, –»;

в абзаце седьмом:

слово «десяти» заменить словом «двадцати»;

слово «двадцати» заменить словом «тридцати»;

слово «тридцати» заменить словом «сорока»;

в абзаце втором части второй:

слово «двадцати» заменить словом «тридцати»;

слово «тридцати» заменить словом «сорока»;

слово «сорока» заменить словом «пятидесяти»;

дополнить частями третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой следующего содержания:

«3. Отказ от исполнения обязанностей по содержанию животных и (или) их потомства до определения их в приюты для животных –

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц – в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере шестидесяти, на должностных лиц – в размере ста, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

5. Нарушение требований по содержанию домашних животных, требующих особой ответственности владельца, а также животных, содержание, разведение и оборот которых запрещены или ограничены, –

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати пяти, на должностных лиц – в размере пятидесяти пяти, на юридических лиц – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти, на должностных лиц – в размере ста десяти, на юридических лиц – в размере двухсот сорока месячных расчетных показателей.

7. Нарушение правил содержания и выгула домашних животных, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических и (или) юридических лиц, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц – в размере ста пятидесяти, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

8. Деяние, предусмотренное частью седьмой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц – в размере двухсот, на юридических лиц – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

10) часть первую статьи 687 после слова «статьями» дополнить словами «139 (частью первой) (в части незаконного пользования углеводородами),»;

11) часть первую статьи 687-1 после слова «статьями» дополнить словами «139 (частью первой) (в части незаконного пользования твердыми полезными ископаемыми),»;

12) часть первую статьи 688-1 после слова «статьями» дополнить словами «139 (частью первой) (в части незаконного пользования ураном),»;

13) в статье 697:

в части первой:

слова «139 (частью первой),» исключить;

цифры «329,» заменить цифрами «328-1, 329,»;

в части второй:

в подпункте 4):

слова «до пятидесяти» заменить словами «до двухсот»;

слова «ста пятидесяти» заменить словом «семисот»;

в подпункте 5):

слова «до пятидесяти» заменить словами «до двухсот»;

слова «ста пятидесяти» заменить словом «семисот»;

14) часть первую статьи 729 после слов «138 (частью второй),» дополнить словами «139 (частью первой) (в части незаконного пользования общераспространенными полезными ископаемыми),»;

15) абзац второй части второй статьи 794:

после слова «Осмотр» дополнить словами «транспортных средств,»;

после слова «Кодекса,» дополнить словами «а также егерями, директорами охотничьих и рыбных хозяйств, ведающими вопросами охраны животного мира,»;

16) в статье 802:

подпункт 2) абзаца первого части третьей после слов «в сферах» дополнить словами «охраны окружающей среды,»;

дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта контроля и надзора являются нарушения, выявленные по результатам внеплановой проверки и расследования в отношении субъекта (объекта) особого контроля и надзора, а также неустраненные нарушения, выявленные по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, плановой проверки и мониторинга с посещением объекта особого контроля и надзора, проведенных в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».»;

17) в части первой статьи 804:

в подпункте 10) слова «139 (часть вторая),» исключить;

в подпункте 11) слово «статьи» заменить словами «статьи 139 (часть вторая) (в части незаконного пользования углеводородами),»;

в подпункте 17) слово «статья» заменить словами «статьи 139 (часть вторая) (в части незаконного пользования общераспространенными полезными ископаемыми),»;

в подпункте 42-1) слово «статья» заменить словами «статьи 139 (часть вторая) (в части незаконного пользования твердыми полезными ископаемыми),»;

в подпункте 42-2) слово «статья» заменить словами «статьи 139 (часть вторая) (в части незаконного пользования ураном),»;

18) часть первую статьи 806 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, предусмотренном частью 5-1 статьи 62 настоящего Кодекса, протокол об административном правонарушении составляется незамедлительно после возобновления исчисления сроков наложения административного взыскания в случае неустранения нарушения, указанного в предписании об устранении выявленных нарушений.».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев третьего и четвертого подпункта 16) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие после дня его первого официального опубликования;

2) подпунктов 1) и 18) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) абзацев девятнадцатого – двадцать второго подпункта 9) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года;

4) абзаца седьмого подпункта 3) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2028 года.

2. Приостановить на десять календарных дней после дня первого официального опубликования настоящего Закона действие абзаца четвертого подпункта 16) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«7. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта контроля и надзора являются нарушения,выявленные по результатам внеплановой проверки и расследования в отношении субъекта (объекта) особого контроля и надзора, проведенных в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2026 года

№ 318-VІIІ ЗРК