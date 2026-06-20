Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) часть пятую пункта 2 статьи 122 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6 ) для реализации на земельных участках с установленным режимом ограниченной хозяйственной деятельности инвестиционных проектов по развитию туризма, предусматривающих инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, и соответствующих национальному стандарту в области экологического туризма, утвержденному уполномоченным органом в сфере стандартизации. При этом использование этих земель должно осуществляться также в соответствии с частью четвертой статьи 138 настоящего Кодекса.»;

2) статью 138 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«При последующем переводе земель запаса, ранее входивших в состав земель особо охраняемых природных территорий, в другие категории земель не допускается предоставление в частную собственность данных земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов по развитию туризма в соответствии с подпунктом 6) части пятой пункта 2 статьи 122 настоящего Кодекса.».

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

1) подпункт 18-12) части первой пункта 1 статьи 13 после слова «хозяйства,» дополнить словами «ведения рыбного хозяйства и рыбоводства,»;

2) подпункт 15-2) статьи 15 после слова «хозяйства;» дополнить словами «ведения рыбного хозяйства и рыбоводства;»;

3) подпункт 16) статьи 18 после слова «хозяйства;» дополнить словами «ведения рыбного хозяйства и рыбоводства;»;

4) в статье 31:

пункт 1 дополнить словами «, и иных случаев, предусмотренных настоящим Кодексом»;

дополнить пунктами 1-3, 1-4 и 1-5 следующего содержания:

«1-3. Граждане Республики Казахстан и юридические лица Республики Казахстан без иностранного участия, реализующие крупные проекты

по глубокой переработке древесины, вправе заключать договоры долгосрочного лесопользования с государственным лесовладельцем без применения пункта 1 настоящей статьи.

1-4. При ликвидации последствий крупных лесных пожаров площадью более 100 гектаров лесные ресурсы на участках государственного лесного фонда предоставляются гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам Республики Казахстан без иностранного участия в долгосрочное лесопользование путем проведения тендера согласно порядку, определенному уполномоченным органом, а лицам, указанным в пункте 1-3 настоящей статьи, – без такового.

1-5. Обязательным условием заключения договора долгосрочного лесопользования является принятие гражданами Республики Казахстан и юридическими лицами Республики Казахстан без иностранного участия обязательств по охране, защите, воспроизводству лесов и иных условий, установленных настоящим Кодексом и уполномоченным органом.»;

в пункте 2:

абзац первый после слова «фонда» дополнить словами «, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта,»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При ликвидации последствий крупных лесных пожаров площадью более 100 гектаров лесные ресурсы на участках государственного лесного фонда предоставляются в долгосрочное лесопользование на срок до 10 лет.»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Крупным проектом в пункте 1-3 настоящей статьи признается проект:

имеющий объем переработки древесины не менее двухсот пятидесяти тысяч кубических метров в год;

имеющий производственные мощности по глубокой переработке древесины;

включенный в единую карту индустриализации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной политике».»;

5) в пункте 1-1 статьи 51:

часть первую дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) реализацией инвестиционных проектов, предусматривающих инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При переводе земель лесного фонда в случае, предусмотренном подпунктом 6-1) части первой настоящего пункта, инвестор в порядке компенсации государственному лесовладельцу на земельных участках, определенных соответствующими местными исполнительными органами, осуществляет:

1) на землях, покрытых лесом, – компенсационную посадку лесных культур в шестикратном размере от площади переводимого участка и уход за лесными культурами в течение первых трех лет после их посадки на земельных участках;

2) на землях, не покрытых лесом, – компенсационную посадку лесных культур в трехкратном размере от площади переводимого участка и уход за лесными культурами в течение первых трех лет после их посадки на земельных участках.».

3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

пункт 3 статьи 245 изложить в следующей редакции:

«3. При размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, каналов, водохозяйственных и гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции, мест концентрации животных и предотвращающие их гибель на указанных объектах.».

4. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 13-2) следующего содержания:

«13-2) самостоятельная сборка патронов – сборка патронов для личного использования гражданами Республики Казахстан, имеющими в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и (или) спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;»;

2) в пункте 2 статьи 7:

подпункт 3) дополнить словами «, за исключением случаев их установления на служебном оружии инспекторов республиканских государственных предприятий по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира для решения задач в сроки, установленные Правительством Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 6-4) следующего содержания:

«6-4) самостоятельная сборка патронов с целью сбыта и (или) передачи другому лицу;»;

3) в подпункте 1) части восьмой пункта 1 статьи 15 слово «двух» заменить словом «пяти»;

4) в подпункте 3) пункта 1 статьи 16 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия»;

5) в статье 21:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Производство оружия и патронов к нему. Самостоятельная сборка патронов»;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Граждане Республики Казахстан вправе производить самостоятельную сборку патронов для личного использования, не связанную с осуществлением предпринимательской деятельности, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) наличие в собственности c действующим разрешением на его (их) хранение и ношение:

охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия;

спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия;

2) наличие удостоверения охотника и (или) свидетельства о регистрации спортсмена не ниже спортивного разряда «кандидат в мастера спорта Республики Казахстан» по стрелковым видам спорта.

Для самостоятельной сборки патронов используются гильзы, пули (дробь, картечь), капсюли (жевело) и охотничий порох, приобретенные у юридических лиц, имеющих лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему.».

5. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) часть первую пункта 1 статьи 9 дополнить словами «, и иными требованиями, установленными законами Республики Казахстан»;

2) пункт 1 статьи 9-2 дополнить словами «и иных требований, установленных законами Республики Казахстан».

6. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

1) преамбулу исключить;

2) в статье 1:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) дичеразведение – разведение видов животных, являющихся объектами охоты, в неволе и (или) полувольных условиях;»;

подпункт 34) исключить;

подпункт 39):

после слова «свободы,» дополнить словами «на всех стадиях жизненного цикла, а также»;

дополнить словами «, за исключением отлова животных в научно-исследовательских целях для мечения, кольцевания и взятия проб с последующим их выпуском в среду обитания»;

дополнить подпунктами 54-1), 54-2) и 55-1) следующего содержания:

«54-1) лимитируемые виды животных – виды животных, являющиеся объектами охоты, изъятие которых требует установления лимита изъятия объектов животного мира;

54-2) нелимитируемые виды животных – широко распространенные виды животных, являющиеся объектами охоты, с высокими темпами воспроизводства, изъятие которых не требует установления лимита изъятия объектов животного мира;»;

«55-1) план действий по видам или группе видов животных – перспективный план мероприятий, направленный на сохранение или восстановление, рациональное использование ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или групп видов животных;»;

подпункт 64) изложить в следующей редакции:

«64) егерь – специальное уполномоченное лицо субъекта

охотничьего и (или) рыбного хозяйства, получившее соответствующую подготовку и осуществляющее охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и (или) рыбохозяйственных водоемах, и (или) участках;»;

дополнить подпунктом 66-1) следующего содержания:

«66-1) птицезащитное устройство – устройство, предотвращающее гибель птиц от поражения электрическим током и предназначенное для защиты линий электропередачи от негативного воздействия жизнедеятельности птиц;»;

3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Цели и задачи настоящего Закона

1. Целями настоящего Закона являются:

1) обеспечение условий сохранения животного мира и его биологического разнообразия;

2) регулирование общественных отношений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также сохранения и воспроизводства казахских пород собак;

3) устойчивое использование объектов животного мира для удовлетворения экологических, экономических, эстетических и иных потребностей человека.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение системы мер по охране и воспроизводству животного мира, а также сохранению и воспроизводству казахских пород собак;

2) создание условий для устойчивого и рационального использования объектов животного мира;

3) формирование у населения осознанного и ответственного отношения к сохранению животного мира и его биологического разнообразия.»;

4) подпункт 11) статьи 8 исключить;

5) в части первой пункта 1 статьи 9:

подпункт 2) исключить;

подпункт 3) дополнить словами «в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан»;

подпункты 3-2), 4), 5), 6), 11) и 12) исключить;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) разрабатывает и утверждает планы действий по видам или группе видов животных;»;

подпункты 14), 15), 17), 26), 28), 31), 33), 34), 37), 38), 39), 41), 46), 48), 50), 51), 59), 61), 63), 64), 68), 70), 71), 74), 76-1) и 77-3) исключить;

6) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 5-17) следующего содержания:

«5-17) принимают решение о переносе сроков начала и окончания охоты на более ранний и (или) более поздний сроки (до пятнадцати календарных дней) от установленных правилами охоты с сохранением общей продолжительности сезона в зависимости от природно-климатических условий региона по согласованию с территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа, за исключением охоты в особо охраняемых природных территориях, установленных законодательством Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий;»;

7) статью 13 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) организации мероприятий по регулированию численности объектов животного мира.»;

8) в статье 17:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, электрических сетей и линий связи, ветровых электростанций, каналов, водохозяйственных и гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции, мест концентрации животных и предотвращающие их гибель на указанных объектах.»;

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Не допускаются проектирование и строительство линий электропередачи, а также реконструкция и модернизация действующих линий электропередачи, представляющих опасность для птиц, без их оснащения птицезащитными устройствами.

Требования к птицезащитным устройствам и критерии отнесения линии электропередачи к представляющим опасность для птиц определяются уполномоченным органом по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики.

5. При проектировании ветровых электростанций осуществляется оценка воздействия ветровых электростанций на биологическое разнообразие животного мира.

Порядок оценки воздействия ветровых электростанций на биологическое разнообразие животного мира определяется уполномоченным органом.»;

9) в статье 19:

пункт 3 дополнить словами «в порядке, определяемом уполномоченным органом»;

пункт 3-1 дополнить словами «в порядке, определяемом уполномоченным органом»;

10) в статье 22:

пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) изучения путей миграции, генетики и заболеваний животных путем их мечения, кольцевания и (или) взятия проб с последующим их выпуском

в среду обитания.»;

в пункте 4:

часть первую дополнить словами «с указанием разрешенных видов орудий добывания»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Квота изъятия объектов животного мира (за исключением объектов рыболовства) для научных исследований устанавливается уполномоченным органом на основании научно-исследовательских программ и биологических обоснований в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

11) в статье 27:

пункт 1 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) принимать решение о сокращении сроков охоты или полном закрытии охоты на отдельные виды животных на закрепленных за ними охотничьих угодьях.»;

подпункт 7) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

«7) проводить ежегодный учет численности используемых объектов животного мира и представлять через цифровую систему отчетность в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

12) в статье 29:

часть вторую пункта 1 после слов «изъятия объектов животного мира» дополнить словами «, включая лимитируемые виды животных,»;

дополнить пунктами 1-1 и 3 следующего содержания:

«1-1. Виды животных, являющиеся объектами охоты, подразделяются на лимитируемые и нелимитируемые, перечень которых утверждается уполномоченным органом.»;

«3. Изъятие нелимитируемых видов животных осуществляется пользователями животным миром на закрепленных охотничьих угодьях в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

13) в части второй подпункта 4-1) статьи 30 слово «десятикратный» заменить словом «пятидесятикратный»;

14) часть вторую пункта 1 статьи 32 после слова «угодьях» дополнить словами «и особо охраняемых природных территориях»;

15) в статье 33-1:

в части первой пункта 3:

подпункт 7) после слов «удостоверений охотника» дополнить словами «, в том числе через свои филиалы и представительства,»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) проведение соответствующей подготовки егерей в порядке, определенном уполномоченным органом;»;

пункт 4 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) проведение соответствующей подготовки егерей в порядке, определенном уполномоченным органом в области рыбного хозяйства;»;

16) в статье 37:

в пункте 4:

слова «ведение рыбного» заменить словами «ведение охотничьего или рыбного»;

слова «рыбохозяйственным водоемом» заменить словами «охотничьим угодьем или рыбохозяйственным водоемом»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Не допускаются передача и (или) уступка прав и обязательств третьим лицам по договору на ведение охотничьего хозяйства, за исключением случаев реорганизации юридического лица или перехода таких прав и обязательств третьему лицу в порядке универсального правопреемства по наследству.»;

17) в пункте 5 статьи 38:

подпункты 10) и 22) изложить в следующей редакции:

«10) в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто- и мототранспортных средств, снегоходной техники, маломерных судов с включенным двигателем, приборов ночного видения (включая инфракрасные, электронно-оптические и тепловизионные приборы, прицелы и насадки), лазерных целеуказателей, осветительных и звуковых электрических приборов различного диапазона, беспилотных воздушных судов;»;

«22) с применением сетей; выливанием из нор (за исключением отлова животных для их мечения, кольцевания и взятия проб с последующим выпуском в среду обитания, интродукции, реинтродукции, гибридизации или содержания в неволе по согласованию с ведомством уполномоченного органа);»;

дополнить подпунктом 32) следующего содержания:

«32) на глухаря на токах без сопровождения егеря.»;

18) часть десятую пункта 1 статьи 40 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом заявка на продление договора подается не ранее шестидесяти календарных дней до истечения срока действия договора на ведение охотничьего хозяйства.»;

19) статью 43-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 43-1. Воспроизводство видов животных

Воспроизводство видов животных, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных, осуществляется физическими и юридическими лицами на основании рекомендаций аккредитованных научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а в случае, предусмотренном законами Республики Казахстан, – также уведомления о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных.

Воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется физическими и юридическими лицами на основании рекомендаций аккредитованных научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, а в случае, предусмотренном законами Республики Казахстан, – также уведомления о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению рыбных ресурсов и других водных животных.»;

20) подпункт 9) пункта 1 статьи 52 после слов «животного мира» дополнить словами «, их дериваты»;

21) дополнить статьей 52-1 следующего содержания:

«Статья 52-1. Применение специальных средств и служебного оружия

1. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, и должностные лица государственной охраны животного мира обеспечиваются специальными средствами, перечень которых определяется уполномоченным органом.

2. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностные лица государственной охраны животного мира и егеря обеспечиваются служебным оружием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, и должностные лица государственной охраны животного мира имеют право применять специальные средства для:

1) задержания правонарушителей, иных лиц, оказывающих сопротивление или умышленно препятствующих им при выполнении служебных обязанностей;

2) остановки транспортных и плавучих средств, препятствующих выполнению их служебных обязанностей.

4. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностные лица государственной охраны животного мира и егеря имеют право применять служебное оружие для:

1) отражения вооруженного нападения лиц, действия которых непосредственно угрожают их жизни и здоровью;

2) остановки и задержания транспортных и плавучих средств на территориях охотничьих угодий, рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и их береговой полосе, а также на особо охраняемых природных территориях и при выезде из них путем их повреждения, если лицо не подчиняется требованиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан;

3) защиты от нападения животных и подачи сигналов тревоги или вызова помощи.

5. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностные лица государственной охраны животного мира и егеря при применении специальных средств и служебного оружия обязаны:

1) предупредить (окрик, предупредительный выстрел вверх) о намерении применения служебного оружия, кроме случаев, указанных в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи;

2) предоставлять достаточное время для выполнения требований, кроме тех случаев, когда промедление в использовании служебного оружия создает непосредственную опасность жизни и здоровью должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностного лица государственной охраны животного мира и егеря или может повлечь за собой тяжкие последствия;

3) проявлять сдержанность в ситуациях, когда применение служебного оружия неизбежно со стороны должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностного лица государственной охраны животного мира и егеря, исходя из складывающейся обстановки и той цели, которая должна быть достигнута, сводя к минимуму возможность его применения;

4) предоставлять доврачебную медицинскую помощь, а при необходимости доставить пострадавшего от применения специальных средств и служебного оружия в медицинскую организацию;

5) принять необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих лиц.

6. Запрещается применять специальные средства и служебное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного нападения или возникновения с их стороны реальной угрозы жизни и здоровью должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностного лица государственной охраны животного мира и егеря.

7. По каждому случаю применения служебного оружия и специальных средств, повлекшему причинение телесных повреждений, а также гибель людей или тяжкие последствия, не позднее двадцати четырех часов информируются непосредственные руководители, органы прокуратуры и внутренних дел по месту происшествия.»;

22) подпункт 4) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

«4) протокол об изъятии орудий незаконного добывания объектов животного мира, а также огнестрельного оружия, использованного с нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, запрещенных видов орудий добывания и незаконно добытых объектов животного мира, их дериватов и продуктов жизнедеятельности, плавательных и транспортных средств для временного хранения до вынесения судебного решения.»;

23) в пункте 2 статьи 55:

подпункт 4) после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «остановку и»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) на хранение, ношение и применение специальных средств и служебного оружия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 8):

слова «оружие, использованное» заменить словами «оружие и орудия добывания, использованные»;

слова «мира и» заменить словами «мира, их дериваты, а также»;

пункт 4 исключить;

в пункте 5 слова «и служебным оружием» исключить;

24) в пункте 2 статьи 56:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) на хранение, ношение и применение служебного оружия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) на ношение специальной одежды со знаками различия;»;

подпункт 6) дополнить словами «и производить их осмотр, осмотр предметов в целях выявления признаков состава административного правонарушения».

7. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

подпункт 13) статьи 1 после слова «аквакультуру,» дополнить словом «дичеразведение,».

8. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) часть вторую пункта 2 статьи 23 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) для реализации на земельных участках с установленным режимом ограниченной хозяйственной деятельности инвестиционных проектов по развитию туризма, предусматривающих инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, и соответствующих национальному стандарту в области экологического туризма, утвержденному уполномоченным органом в сфере стандартизации.

При этом использование этих земель должно осуществляться также в соответствии с частью четвертой статьи 138 Земельного кодекса Республики Казахстан.»;

2) в пункте 2 статьи 46 слова «двадцати пяти» заменить словами «сорока девяти»;

3) в статье 69:

в пункте 1-1 слова «и рыболовство» заменить словами «, рыболовство и ведение фермерского охотничьего хозяйства»;

после слов «объектов животного мира» дополнить словами «(за исключением ведения фермерского охотничьего хозяйства)»;

в пункте 1-2 слова «(выращивание сельскохозяйственных культур, сенокошение, пастьба скота) и пчеловодство» заменить словами «(выращивание сельскохозяйственных культур, сенокошение, пастьба скота, пчеловодство) и ведение фермерского охотничьего хозяйства».

9. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животным»:

абзац шестой подпункта 3) пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«16-1) бродячие животные – собаки и кошки, не имеющие владельца или не состоящие на учете домашних животных;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 9 статьи 1, который вводится в действие со дня его первого официального опубликования;

2) пунктов 3 и 5, абзацев четырнадцатого и пятнадцатого подпункта 2), подпунктов 8) и 9), абзацев пятого и шестого подпункта 16), подпункта 17) и абзаца шестого подпункта 24) пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 2), абзацев четвертого и пятого подпункта 11) и абзацев четвертого – седьмого подпункта 15) пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года;

4) абзацев девятого и десятого подпункта 2) и подпункта 12) пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие с 16 февраля 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 июня 2026 года

№ 317-VІIІ ЗРК