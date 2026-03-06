В проекте новой Конституции, вынесенном на республиканский референдум, в статье 30 закреплена норма о браке

О ее значении рассказала председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова во время поездки членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» в область Жетiсу, сообщает Kazpravda.kz

«Впервые на уровне Основного закона страны фиксируется принцип, согласно которому брак признается добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом. На первый взгляд это лаконичная формулировка, однако, по своему содержанию она отражает сразу несколько фундаментальных принципов», – отметила Жулдызай Искакова.

По ее словам, прежде всего речь идет о принципе добровольности. Это означает недопустимость любого принуждения к браку и уважение достоинства личности.

«Сегодня мы видим, что общество последовательно преодолевает устаревшие социальные практики и гендерные стереотипы. Согласно последним исследованиям, основная масса казахстанцев негативно относится к похищению невест. Это важный сигнал о формировании в обществе зрелого понимания ценности личного выбора, уважения и равных возможностей», – подчеркнула эксперт.

Второй важный принцип, закрепленный в Конституции, – равноправие супругов. Именно равноправие выступает основой устойчивых и партнерских семейных отношений. Современная семья строится на взаимном уважении, ответственности и поддержке.

Третьим ключевым элементом выступает обязательность государственной регистрации брака. Речь идет о механизме правовой защиты всех членов семьи, прежде всего, женщин и детей. Государственная регистрация обеспечивает юридическую определенность и гарантирует защиту прав супругов и детей. Наконец, по словам эксперта, важен сам факт закрепления этой нормы на уровне Конституции.

«Закрепление положения о браке в Основном законе страны означает повышение статуса института семьи. Это четкое правовое заявление о том, что семья рассматривается государством как базовая ценность и стратегический ресурс развития общества», – констатировала Жулдызай Искакова.

Общественные установки в Казахстане подтверждают высокую значимость семьи. Согласно данным международного исследования World Values Survey, 94% казахстанцев считают семью очень важной в своей жизни – важнее работы, друзей, религии, политики и свободного времени. Более 90% опрошенных хотели бы, чтобы их дети в будущем вступили в брак, а 95%, чтобы они стали родителями.

«Эти данные свидетельствуют о сохранении высокой общественной значимости института семьи», – отметила эксперт.

По ее мнению, конституционное закрепление нормы о браке позволяет зафиксировать общественно поддерживаемую модель брака как норму высшей юридической силы; обеспечить нулевую терпимость государства к любым формам принуждения к браку; укрепить институт семьи как фактор долгосрочной устойчивости казахстанского общества.