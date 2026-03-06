Закрепление положения о браке в Основном законе повысит статус института семьи - Жулдызай Искакова

125
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В проекте новой Конституции, вынесенном на республиканский референдум, в статье 30 закреплена норма о браке

О ее значении рассказала председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова во время поездки членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» в область Жетiсу, сообщает Kazpravda.kz

«Впервые на уровне Основного закона страны фиксируется принцип, согласно которому брак признается добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом. На первый взгляд это лаконичная формулировка, однако, по своему содержанию она отражает сразу несколько фундаментальных принципов», – отметила Жулдызай Искакова.

По ее словам, прежде всего речь идет о принципе добровольности. Это означает недопустимость любого принуждения к браку и уважение достоинства личности.

«Сегодня мы видим, что общество последовательно преодолевает устаревшие социальные практики и гендерные стереотипы. Согласно последним исследованиям, основная масса казахстанцев негативно относится к похищению невест. Это важный сигнал о формировании в обществе зрелого понимания ценности личного выбора, уважения и равных возможностей», – подчеркнула эксперт.

Второй важный принцип, закрепленный в Конституции, – равноправие супругов. Именно равноправие выступает основой устойчивых и партнерских семейных отношений. Современная семья строится на взаимном уважении, ответственности и поддержке.

Третьим ключевым элементом выступает обязательность государственной регистрации брака. Речь идет о механизме правовой защиты всех членов семьи, прежде всего, женщин и детей. Государственная регистрация обеспечивает юридическую определенность и гарантирует защиту прав супругов и детей. Наконец, по словам эксперта, важен сам факт закрепления этой нормы на уровне Конституции.

«Закрепление положения о браке в Основном законе страны означает повышение статуса института семьи. Это четкое правовое заявление о том, что семья рассматривается государством как базовая ценность и стратегический ресурс развития общества», – констатировала Жулдызай Искакова.

Общественные установки в Казахстане подтверждают высокую значимость семьи. Согласно данным международного исследования World Values Survey, 94% казахстанцев считают семью очень важной в своей жизни – важнее работы, друзей, религии, политики и свободного времени. Более 90% опрошенных хотели бы, чтобы их дети в будущем вступили в брак, а 95%, чтобы они стали родителями.

«Эти данные свидетельствуют о сохранении высокой общественной значимости института семьи», – отметила эксперт.

По ее мнению, конституционное закрепление нормы о браке позволяет зафиксировать общественно поддерживаемую модель брака как норму высшей юридической силы; обеспечить нулевую терпимость государства к любым формам принуждения к браку; укрепить институт семьи как фактор долгосрочной устойчивости казахстанского общества.

«Конституция отвечает на вопрос, каким мы хотим видеть наше общество и какие принципы считаем фундаментальными для развития страны на десятилетия вперед. И новая в ней статья отражает одновременно и ценностные ориентиры общества, и реальные социальные изменения», – резюмировала Жулдызай Искакова.

#проект #семья #реформа #конституция

Популярное

Все
Трагедия в одном подъезде
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Климат и углеродные рынки
Призраки сада и тень «Авроры»
Диалог о будущем
Правовая определенность – гарантия финансовой стабильности
Благодаря глубокой переработке
Создание условий для свободного волеизъявления
Еще одно село официально получило статус безалкогольного в области Абай
Траектория сильных: испытание духа и воли
Восемьдесят лет в ритме футбола
Пешком по Европе
Все мы немного Панч
Элитный статус и старт в Индиан-Уэллсе
Имена, которые нас выбирают
Эмоция в каждом флаконе
Четвероногий напарник
За удовольствие нужно платить
Повелительница ароматов
Молитвы Сатыбалды Нарымбетова
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан

Читайте также

Диалог о будущем
Новая Конституция расширяет права и возможности женщин во в…
Новая волна масштабной информационной кампании в поддержку …
Члены Коалиции ознакомили павлодарцев с новеллами новой Кон…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]