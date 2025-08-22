«Гусиный перелет» – не только павлодарцы, но и палеонтологи всего мира знают это название. И если для большинства горожан это участок набережной Иртыша, то для ученых – эталонный участок гиппарионовой фауны, где найдены тысячи костей большинства предков современных африканских животных. Пять-семь миллионов лет назад на территории нынешнего Павлодара простирались саванны и лесостепи, где жили древние жирафы, носороги, антилопы, газели, мастодонты, слоны. Но главным представителем был гиппарион – трехпалая лошадь, именно поэтому весь комплекс вымерших млекопитающих того периода и получил название гиппарионовой фауны.

Уникальный участок был случайно открыт в 1928 году московским палеонтологом Юрием Орловым, следовавшим по Иртышу в одной из своих экспедиций – с парохода он и увидел обрывистый берег, из которого буквально торчали кости животных. Первые крупные раскопки последовали в 1929–1930 годах – тогда московские специалисты при вскрытии лишь небольшой части местонахождения обнаружили останки не менее 20 особей оленей, 40 жирафов, 130 носорогов, 200 гиппарионов и других. В 1960 году раскопки продолжила экспедиция отдела палео­биологии Института зоологии АН КазССР. Именно павлодарская земля позволила составить экспозиции фауны этого периода для главного палеонтологического музея Советского Союза в Москве, а затем и музея Национальной академии наук Казахстана. И после «Гусиный перелет» десятилетиями оставался объектом научного интереса, и на него до сих пор ссылаются ученые со всего мира при изучении гиппарионовой фауны.

Всего на «Гусином перелете» обнаружено более 60 видов животных – от крупных млекопитающих до мелких, а также множество птиц, земноводных, рептилий, грызунов. Среди хищников особенно выделяется махайродус иртышенсис – вид саблезубой кошки, найденный только здесь и названный в честь реки Иртыш. В мире в целом не больше 20 подобных скученных находок костей древних животных, но чтобы они были в черте города – невероятная удача, второго такого места больше нет.

В Павлодаре построена самая продолжительная в Казахстане набережная – 6,5 км вдоль Иртыша давно стали лучшей достопримечательностью города. Почти везде это пологий берег, который отлично благоустроен и «одет в гранит», но часть набережной в микрорайо­не Химгородки идет по крутому, обрывистому берегу. И его тоже смогли укрепить, построив габио­ны, за исключением участка, где располагается тот самый палеонтологический памятник «Гусиный перелет». Сейчас территория памятника не превышает 2,9 гектара, интерес представляет участок длиной 400 метров и 50–80 метров в ширину.

Он даже визуально выделяется – по сути, его склон – это крутой, местами до 35 метров в высоту, обрыв с оврагами, зарастающий камышом и карагачом. Но даже здесь верхнюю часть берега, прогулочную, все-таки постарались вписать в общую концепцию набережной. Конечно же, ничего не асфальтировали, не укладывали брусчатку, а просто на песчаной дорожке выложили натуральный камень. Ну и установили фигуры тех самых предков африканских животных и таблички с их описанием. Вся эта инсталляция далека от научных притязаний, хотя фигуры выполнены в натуральную величину, имеются таблички с основной информацией. Недавно, кстати, все это обновили, правда, не очень понятно – надолго ли, ведь портили их сами же отдыхающие.

Не первый год тему сохранения «Гусинки» поднимают павлодарские общественники и ученые. Несмотря на то что еще с 30-х годов прошлого века отсюда вагонами вывозили невероятные находки (в Павлодаре тогда даже музея не было), обрыв на берегу Иртыша до сих пор хранит в себе богатый костеносный слой. Но он разрушается. И нет, не из-за вмешательства человека, а наоборот – из-за вынуж­денного бездействия.

С 1971 года «Гусиный перелет» входит в число охраняемых территорий как палеонтологический памятник природы. В 2001 году он получил статус памятника респуб­ликанского значения, находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов, а местные власти де-юре не имеют никаких функций. И этот статус запрещает проводить здесь какие-либо работы. Более того, это часть поймы Иртыша, которую планируют перевести из группы заказников в государственный природный резерват, что еще больше ужесточит требования к проведению на участке каких-либо работ.

Несколько лет назад активисты объединились в экспертную группу по «Гусинке» и призывают изменить статус палеонтологического памятника, чтобы сохранить этот драгоценный для науки участок. Они не ведут речь о полном снятии охранного статуса, но предлагают пересмотреть ограничения, чтобы обеспечить хотя бы консервацию объекта.

Председатель комиссии по экологии и ЖКХ в общественном совете при областном маслихате Марина Регатунова говорит, что из-за статуса невозможны даже элементарные меры по благо­устройству. Поэтому эксперты ведут диалог и переписку с государственными органами, направляют обращения и находят понимание, включая поддержку со стороны акима области. Но без содействия на уровне республики ситуацию не изменить.

– Нужно создать условия, при которых как минимум можно будет укрепить берег, проложить безопасные маршруты и защитить основную костеносную линзу, уходящую вглубь участка, от разрушения, – уверена Марина Регатунова.

Активисты опираются на данные своих многолетних наблюдений за самым главным вызовом – прогрессирующей эрозией, когда-то они даже делали съемку с одной и той же точки – затем накладывали полученные данные друг на друга и наглядно видели, какую часть берега уже потеряли. Сейчас на «Гусинке» есть овраги, которые за десять лет увеличились на 20 метров.

– Когда мы только начинали изу­чать памятник, здесь вообще не было ни одного дерева, просто голый берег, – вспоминает член экспертной группы, кандидат культурологии, профессор высшей школы естествознания Павлодарского педагогического университета им. Алькея Маргулана Валентина Алиясова. – Сейчас растительность есть, и в каких-то местах она действительно тормозит процессы эрозии. Но природа сама не может полнос­тью остановить разрушение, да и искусственные высадки здесь не всегда эффективны из-за особеннос­тей грунта. Проблема осложняется тем, что это очень высокий обрыв, внизу постоянно сыро, берег не­стабилен, и аналоги решений, как его укрепить, в мировой практике пока не зафиксированы. Мы искали примеры, но даже в научной литературе нет описаний подобного памятника, находящегося в черте города. Это делает «Гусиный перелет» не только уникальным, но и крайне уязвимым.

Последние несколько лет эксперты ведут мониторинг с привлечением представителей управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов. Впрочем, не нужно быть специалистом, чтобы видеть, как овраги уходят вниз к реке, и даже динамику появления новых размывов после паводков или сильных дождей (сюда стекаются талые воды) можно заметить невооруженным взглядом, если гулять здесь регулярно. Каждую весну рельеф меняется не в лучшую для палеонтологического памятника сторону. Одни горожане добавляют к этой грустной истории мусора, другие – постоянно устраивают здесь субботники…

Ну а третьи бьются за то, чтобы как минимум не потерять уникальное место, а как максимум – создать в Павлодаре мировую достопримечательность и точку притяжения туристов, реализовав проект, объединяющий площадку для проведения раскопок и экспозицию под открытым небом.

– Передача памятника природы в ведение местных властей позволила бы законно проводить научные исследования, установить эстетичные ограждения, обустроить тропы и реализовать туристско-просветительские проекты, – добавляет директор общественного объединения «Дом географии» Александр Вервекин. – Уже не раз инициативными гражданами предлагались различные варианты благоустройства, в том числе легкие и недорогие конструкции, защищающие объект от разрушения. Однако, несмотря на интересные предложения, реализация пока ограничена текущим охранным статусом. Мы очень надеемся на будущие изменения, пока они еще возможны.