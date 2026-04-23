Защита будущих поколений

Экология
Насихат Оркушпаева
Страны Центральной Азии и ВОЗ подписали совместный документ по вопросам здоровья и экологии Приаралья.

фото МКИ РК

На площадке Регионального экологического форума-2026 в Астане состоялась панельная сессия «Защита будущих поколений: здоровье в центре экологической повестки – уроки и решения Приаралья». В ее работе приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министры здравоохранения стран Центральной Азии и Азербайджана, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Приветствуя участников, Аида Балаева отметила личную роль Президента Казахстана в формировании экологической культуры и международной экоповестки.

– Выступая на пленарном заседании РЭС, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев четко обозначил: экология – это не узкоотраслевая повестка, а идео­логия развития и образ жизни. В ее основе – ответственность перед будущими поколениями, справедливый экологический переход и объединяющая роль международного сотрудничества. В этом контексте инициированное движение «Таза Қазақстан» формирует новую экологическую культуру – культуру личной ответственности, бережного отношения к природе и гражданской вовлеченности, – подчеркнула Аида Балаева.

Отдельно заместитель Премь­ер-министра остановилась на принимаемых мерах по оздоровлению Кызылординской области, находящейся в эпицент­ре аральского кризиса. Она отметила, что работа ведется по четырем ключевым направлениям. Прежде всего усиливается борьба с экологически обусловленными заболеваниями, особенно среди наиболее уязвимых групп. Параллельно развивается медицинская инфраструктура и повышается доступность высокотехнологичной помощи в сельских районах. Последовательно решается вопрос кадрового дефицита за счет мер поддержки и подготовки специалистов. Также в регионе реализуются системные шаги по обеспечению населения безопасной питьевой водой, улучшению санитарных условий и мониторингу качества окружающей среды.

По данным Министерства здравоохранения, в Приаральском регионе проживает более 3 млн человек, и до 40% заболеваний связаны с экологическими факторами. Среди последствий экологического кризиса наблюдается рост респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, высокая распространенность анемии, особенно среди женщин и детей.

Участники сессии обсудили приоритетные меры по защите здоровья будущих поколений и представили проект дорожной карты «Здоровое будущее в регионе Аральского моря», направленной на снижение экологических рисков и укрепление системы здравоохранения.

По итогам сессии был подписан совместный документ между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Азербайджаном и Европейским региональным бюро ВОЗ, закрепляющий согласованные меры по улучшению здоровья населения в регионе. Дополнительно подписан ряд меморандумов.

#экология #Региональный экологический саммит #RES 2026 EXPO

Популярное

Все
Паркет раскален до предела
Как можно больше света и тепла!
Сваха как архитектор счастья
В Приаралье становится больше зеленых зон
Дух романтики и героизма
Путевка на большую сцену
Благоустраивается город номадов
Сохраняя правозащитный баланс
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

От смарт-датчиков до завода: павильон Астаны открылся на пл…
Главы государств посетили выставку Регионального экологичес…
Токаев: Защита нашей планеты – общая ответственность всего …
Премьер встретился с главой Shenzhen Energy Environment Ван…

