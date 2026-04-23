На площадке Регионального экологического форума-2026 в Астане состоялась панельная сессия «Защита будущих поколений: здоровье в центре экологической повестки – уроки и решения Приаралья». В ее работе приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министры здравоохранения стран Центральной Азии и Азербайджана, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Приветствуя участников, Аида Балаева отметила личную роль Президента Казахстана в формировании экологической культуры и международной экоповестки.

– Выступая на пленарном заседании РЭС, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев четко обозначил: экология – это не узкоотраслевая повестка, а идео­логия развития и образ жизни. В ее основе – ответственность перед будущими поколениями, справедливый экологический переход и объединяющая роль международного сотрудничества. В этом контексте инициированное движение «Таза Қазақстан» формирует новую экологическую культуру – культуру личной ответственности, бережного отношения к природе и гражданской вовлеченности, – подчеркнула Аида Балаева.

Отдельно заместитель Премь­ер-министра остановилась на принимаемых мерах по оздоровлению Кызылординской области, находящейся в эпицент­ре аральского кризиса. Она отметила, что работа ведется по четырем ключевым направлениям. Прежде всего усиливается борьба с экологически обусловленными заболеваниями, особенно среди наиболее уязвимых групп. Параллельно развивается медицинская инфраструктура и повышается доступность высокотехнологичной помощи в сельских районах. Последовательно решается вопрос кадрового дефицита за счет мер поддержки и подготовки специалистов. Также в регионе реализуются системные шаги по обеспечению населения безопасной питьевой водой, улучшению санитарных условий и мониторингу качества окружающей среды.

По данным Министерства здравоохранения, в Приаральском регионе проживает более 3 млн человек, и до 40% заболеваний связаны с экологическими факторами. Среди последствий экологического кризиса наблюдается рост респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, высокая распространенность анемии, особенно среди женщин и детей.

Участники сессии обсудили приоритетные меры по защите здоровья будущих поколений и представили проект дорожной карты «Здоровое будущее в регионе Аральского моря», направленной на снижение экологических рисков и укрепление системы здравоохранения.

По итогам сессии был подписан совместный документ между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Азербайджаном и Европейским региональным бюро ВОЗ, закрепляющий согласованные меры по улучшению здоровья населения в регионе. Дополнительно подписан ряд меморандумов.