В приаэродромной зоне международного аэропорта Атырау частная компания начала возводить жилой комплекс, передает Kazpravda.kz

Фото: ГАСК

Однако в ходе внеплановой проверки управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области выявило нарушение закона. Основанием стало обращение городского отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

У застройщика не оказалось разрешительных документов. В итоге компания получила штраф и предписание демонтировать уже забитые сваи и основание дома.

В ходе проверки выяснилось, что участок площадью 4 га городской акимат продал застройщику в мае текущего года. Хотя, по закону, у местных властей имелись схемы ограничений строительства, разработанные авиационной администрацией Казахстана для обеспечения безопасности полетов.

Документ запрещает возводить жилые здания под глиссадой (траектория полета летательного аппарата).