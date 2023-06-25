Завершилась VI  летняя Спартакиада Казахстана по легкой атлетике

Спорт
0
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Сегодня в Алматы завершилась VI летняя Спартакиада РК по легкой атлетике, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта. 

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Первое место в медальном зачете заняли атлеты Восточно-Казахстанской области. У сборной ВКО 16 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Второй результат показали атлеты Карагандинской области. (10 золотых, 10 серебряных, 12 бронзовых медалей). Замкнула тройку лучших команда города Алматы.  

«По итогам Спартакиады мы будем пересматривать состав штатной национальной сборной РК. Исходя из результатов будем отбирать лучших. Сформируем состав команды и 10 июля вылетаем в Таиланд, где пройдет чемпионат Азии. Следующий старт у нас чемпионат мира в Будапеште с 19 по 27 августа. Затем будем готовиться к летним Азиатским Играм в Китае», - сказал главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике Дмитрий Карпов.  

Напомним, три дня в Алматы длилась Спартакиада по легкой атлетике. Участие в ней приняли  около 275 спортсменов из 17 областей и городов Астана, Алматы и Шымкент. 

Результаты заключительного соревновательного дня:
Мужчины в беге на 5 000 метров:
1. Ислам Абылханулы ( Актюбинская область)
2. Максим Фроловский (Алматы)
3. Данияр Ормангали (Жетысуская область) 

Эстафета 4х400 метров:
1. ВКО
2. Павлодарская область
3. СКО

Женщины в беге на 5 000 метров:
1. Каролин Чепкоеч Кипкируи (ВКО)
2. Татьяна Нерознак (Костанайская область)
3. Аяна Болатбеккызы (Жетысуская область)

Эстафета 4х400 метров:
1. Карагандинская область
2. Павлодарская область
3. Костанайская область.

#Алматы #Спартакиада #легкая атлетика

Популярное

Все
Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
Замначальника отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым
Трехлетнего ребенка спасли из охваченной огнем квартиры в Павлодаре
Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности
В Алматинской области горят заросли камыша в заповеднике
В Актобе дальнобойщик сжег чужой товар, чтобы скрыть хищение
Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео
Завершилась VI  летняя Спартакиада Казахстана по легкой атлетике
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
В Восточно-Казахстанской области  горит Катон-Карагайский национальный природный парк
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га
Захват заложников в банке в Астане: комментарий главы МВД
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
Четыре человека погибло в огненном ДТП в Атырауской области
Казахстанцы не смогут получить услуги по земле и недвижимости 19 июня
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Неизвестный взял людей в заложники в Kaspi Bankе в центре Астаны
Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Аким Астаны рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры
Алихан Смаилов поздравил медиков с профессиональным праздником
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Президент Германии посетит Казахстан
В Астане освободили захваченных в банке заложников (видео)
Семья из шести человек погибла в ДТП на западе Казахстана
Игроки сборной Казахстана посвятили победу в отборе к Евро-2024  жителям Семея
Захвативший заложников в столичном банке мужчина задержан
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год

Читайте также

Сборная ВКО лидирует в медальном зачете VI летней Спартакиа…
Сразу два титула завоевал казахстанский боец в среднем весе…
Тренерам-преподавателям планируют выплачивать надбавки
Рыбакина стартовала с победы на турнире в Берлине

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]