Завершилась VI  летняя Спартакиада Казахстана по легкой атлетике

Сегодня в Алматы завершилась VI летняя Спартакиада РК по легкой атлетике, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Первое место в медальном зачете заняли атлеты Восточно-Казахстанской области. У сборной ВКО 16 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Второй результат показали атлеты Карагандинской области. (10 золотых, 10 серебряных, 12 бронзовых медалей). Замкнула тройку лучших команда города Алматы.

«По итогам Спартакиады мы будем пересматривать состав штатной национальной сборной РК. Исходя из результатов будем отбирать лучших. Сформируем состав команды и 10 июля вылетаем в Таиланд, где пройдет чемпионат Азии. Следующий старт у нас чемпионат мира в Будапеште с 19 по 27 августа. Затем будем готовиться к летним Азиатским Играм в Китае», - сказал главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике Дмитрий Карпов.

Напомним, три дня в Алматы длилась Спартакиада по легкой атлетике. Участие в ней приняли около 275 спортсменов из 17 областей и городов Астана, Алматы и Шымкент.

Результаты заключительного соревновательного дня:

Мужчины в беге на 5 000 метров:

1. Ислам Абылханулы ( Актюбинская область)

2. Максим Фроловский (Алматы)

3. Данияр Ормангали (Жетысуская область)

Эстафета 4х400 метров:

1. ВКО

2. Павлодарская область

3. СКО

Женщины в беге на 5 000 метров:

1. Каролин Чепкоеч Кипкируи (ВКО)

2. Татьяна Нерознак (Костанайская область)

3. Аяна Болатбеккызы (Жетысуская область)

Эстафета 4х400 метров:

1. Карагандинская область

2. Павлодарская область

3. Костанайская область.