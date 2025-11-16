Завершился государственный визит президента страны в Узбекистан

137

В аэропорту «Ташкент-Хумо» главу государства проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

 

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находился с государственным визитом в Ташкенте.

Главы двух государств провели переговоры.

Лидеры государств выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

#сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев #Шавкат Мирзиёев

