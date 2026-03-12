Фото: пресс-служба МСХ РК

ТОО «Мактаарал АгроӨнеркәсіп кешені» ввело в эксплуатацию завод по производству растительного масла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным министерства, предприятие оснащено современной технологической линией турецкой компании HAS MAKINA YDK. PARC. MET. SAN. TIC. LTD. STI., что позволяет осуществлять глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и выпуск готовой продукции — растительного масла.

Общая площадь предприятия составляет 4,3 га, из которых 2 686 кв м занимает производственное здание маслозавода.

Производственные мощности завода позволяют перерабатывать от 100 до 150 тонн семян масличных культур в сутки.

Стоимость проекта - 1 млрд тенге.

Реализация проекта направлена на развитие перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса региона, увеличение объемов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, поддержку местных сельхозпроизводителей и укрепление экономического потенциала Туркестанской области, добавили в Минсельхозе.