Открытие нового производства состоялось в Акколе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: пресс-служба Минсельхоза

По данным ведомства, инвестиционный проект ТОО «Агро Протеин» реализован в рамках государственной политики по развитию агропромышленного комплекса и направлен на снижение зависимости от импортных кормовых добавок, повышение продуктивности животноводства и рыбоводства.

Производственная мощность предприятия составляет более 150 тонн сырья в месяц.

Основой переработки служат шкуры крупного рогатого скота, лошадей и других сельскохозяйственных животных. Получаемый кормовой протеин используется в качестве добавки в рацион птицы, рыб, лошадей, овец и КРС.

Добавление протеина позволяет повысить эффективность использования стандартных кормов до 40%, что значительно улучшает показатели прироста и продуктивности в хозяйствах. В данное время уже заключены первые контракты с рыбоводческими предприятиями, ведутся переговоры по поставкам в молочную отрасль.

В планах компании – расширение мощностей и запуск второй производственной линии, что позволит наладить выпуск комбикормов и монокормов.