коллаж Павла Цедилина

Завтра в Казахстане отметят профессиональный праздник людей, чьими руками создаются современные города и села, чья работа формирует облик нашей страны, – День строителя.

Строительная отрасль респуб­лики продолжает демонстрировать впечатляющий рост, и это заметно не только по цифрам в отчетах, но и по реальным изменениям, происходящим в городах и селах. В 2024 году объем строительных работ в стране достиг в денежном выражении 8,88 трлн тенге, что на 13,1% больше по сравнению с 2023-м.

В первом полугодии 2025-го рост еще ускорился – на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев было выполнено строительных работ на сумму более 3,3 трлн тенге. В эксплуатацию введено почти 8 млн кв. м жилья – на 6,6% больше, чем годом ранее. Из них около 5 млн кв. м пришлись на многоэтажные жилые комплексы и еще 2,8 млн кв. м – на частные дома. Это более 72 тыс. новых квартир.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, развитие жилищного строительства сопровождается ростом инвестиций: за шесть лет в отрасль было привлечено 15,4 трлн тенге, а за шесть месяцев 2025 года – еще 1,5 трлн тенге. Они направлены не только на строительство новых домов, но и на реализацию социальных инициатив.

«Эти цифры – результат кропотливого и профессионального труда десятков тысяч специалистов отрасли. Как символ признания важности деятельности Главой государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий, что является важным шагом к повышению престижа рабочих специальностей. В условиях растущей урбанизации и стремительного развития городов строительная отрасль продолжает оставаться локомотивом рос­та и качества жизни в стране. Опыт, профессионализм и преданность делу наших строителей – это опора, на которую уверенно может опираться вся республика», – отметил в своем позд­равлении от имени Министерства промышленности и строительства РК глава ведомства Ерсайын Нагаспаев.

Наибольшее количество новых ЖК появилось в Алматы (242 жилых комп­лекса), Астане (77) и Алматинской области (61). При этом доля частного сектора в строительстве жилья остается стабильно высокой – около 93%, что говорит о высокой инвестиционной активности и доверии к рынку.

«В рамках реформирования жилищной политики принят закон, предус­матривающий передачу функций местных исполнительных органов по постановке на учет и распределению жилища в «Отбасы банк», преобразованный в Национальный институт развития. Такая политика позволит оптимизировать процесс получения жилья. Распределение будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов, что позволит обеспечить жильем в первую очередь граждан, состоящих в очереди продолжительное время. Также документом предоставляется право приватизации арендного жилья без права выкупа», – отмечалось в декабре прошлого года на заседании Правительства.

Для системного решения проб­лем незаконной застройки и минимизации фактов некачественной разработки градостроительной документации с 2024 года внедрен институт градостроительной экспертизы. Это позволяет уже на этапе планирования предотвратить отклонение от архитектурно-строительных норм, исключить нарушения по ее утверждению.

Все вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты, в том числе ПДП, который ранее утверждался на местном уровне, проходят экс­пертную проверку в РГП «Госэкс­пертиза».

По линии введения в строй инфраструктуры тоже немало позитивных подвижек. Так, в 2024 году было построе­но и отремонтировано 12 тыс. км автомобильных дорог, включая 8 тыс. км трасс республиканского значения. Железнодорожная сеть пополнилась 3 тыс. км обновленных путей. Особенно значим запуск второй нитки маршрута Достык – Мойынты, который увеличил пропускную способность участка в пять раз и снизил нагрузку на транспортный узел Алматы на 40%.

В 2025 году стартовала реа­лизация важного автомагистрального проекта – речь идет о строительстве автокоридора Центр – Запад. Новый маршрут длиной 865 км соединит Астану с западными регионами и войдет в состав международного транспортного пути. Это не только про комфорт водителей: новая дорога откроет возможности для роста бизнеса и улучшения логистики в цент­ральной части страны.

В столице наблюдается оживление в реализации проекта LRT. На начало мая 2025 года завершено 25% работ по верх­нему строе­нию пути – уже уложено 5,6 км рельсов. Первые два из 19 составов уже доставлены в Астану. LRT должен изменить подход к городской мобильности и разгрузить транс­портную сеть.

В целом, что касается всех видов строи­тельства, то, по данным Бюро нацстатистики, самыми востребованными видами работ остаются возведение нежилых зданий (22% от общего объема), объектов транспортной инфра­структуры (21,8%) и жилых строе­ний (14,2%). Основную часть работ (более 92%) выполняют частные казахстанские компании. Иностранные подрядчики задействованы на 6,6% объектов, а госструктуры – менее чем на 1%.

Развитие строительной отрасли осуществляется в соответствии с Национальным инфра­структурным планом до 2029 года. В его рамках планируется создание более 150 тыс. рабочих мест и реа­лизация проектов в энергетике, водоснабжении, цифровизации и на транспорте. В Казахстан продолжают приходить инвестиции от крупных международных компаний, таких как Masdar, Total Eren и ACWA Power.

Все эти данные складываются в одну картину: строительство в Казахстане – не просто экономическая отрасль, а драйвер преобразований. Города растут, дороги становятся качественнее, жилье – доступнее, а страна – современнее.