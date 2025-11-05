фото Юрия Беккера

До полутора миллиардов укупорочных изделий ежегодно выпускают на заводе ТОО «ALA Sintez». Предприятие, возглавляемое генеральным директором Юрием Дюпиным, уже два десятилетия специализируется на производстве тех самых пробок и крышек, которыми укупоривают бутылки с напитками по всему миру. Сегодня до 75% выпускаемой продукции заводчане отправляют на экспорт, сотрудничая с крупнейшими российскими и другими международными производителями, в том числе из Кыргызстана и Узбекистана.

– Мы с самого начала ставили перед собой четкие цели – развивать технологии, повышать качество и формировать профессиональную команду, чтобы получать выгодные заказы. И такой подход оказался успешным, – говорит Юрий Дюпин.

История завода началась 20 лет назад, когда бизнесмены, имеющие опыт работы в Темиртау, выкупили простаивающие мощности в Алматы и смогли запустить их в эксплуатацию.

По словам генерального директора, в нынешнем году предприятие переживает новый этап развития. Если до недавнего времени здесь практиковали технологию нанесения пищевых лаков с обеих сторон кронен-крышек и оснащения их внутренними пластиковыми прокладками, то сейчас речь идет о наращивании производственных мощностей за счет установки новой четырехцветной печатной линии – одной из самых современных в мире.

Через месяц начнется монтаж нового оборудования, которое позволит повысить качество и в несколько раз увеличить произ­водительность. Также планируется установка нового оборудования в вырубном цехе, где, собственно, и производится основной вид продукции. Передел дооснастят так называемой выстиловочной машиной, которая на большой скорости будет прикреплять уже упоминавшиеся выше пластиковые прокладки в крышки для укупорки стеклянных бутылок.

На первый взгляд кронен-пробка кажется простым изделием, но за ее производством стоит сложная технология. Достаточно сказать, что перед упаковкой пробка проходит тепловую обработку до 200 °C и видеоконтроль качества. Основным сырьем выс­тупает белая жесть с «Кармета» и из Китая, остальные компоненты завод закупает у европейских производителей.

– Для нас качество – не лозунг, а система, – подчеркивает генеральный директор. – Чтобы стать поставщиком крупных компаний, нужно пройти долгий путь: техническую авторизацию, международные аудиты и лабораторные испытания, занимающие порой несколько лет. Но без них доверия не заслужить. К примеру, скорость укупорки на линии составляет 55 тысяч бутылок в час, в случае брака кронен-крышки – это огромные потери у партнеров, поэтому их требования предельно строги. Перед заключением контракта проверяются оборудование предприятия-поставщика, его стандарты пищевой безопас­ности, документация по полной прослеживаемости всех процессов. В 2024 году совместно с Европейским банком реконструкции и развития на ALA Sintez был успешно осуществлен проект по повышению квалификации сотрудников, 85 процентов стоимости которого оплатил банк, – рассказывает руководитель.

По его словам, одна из главных проблем производственников – нехватка кадров. К сожалению, она не обошла стороной и завод укупорочных изделий. За прошедшее время пришлось «просеять» сотни людей и найти тех, кто действительно хочет качественно работать. Кроме того, предприя­тие наладило сотрудничество с колледжами и инвестирует в обучение будущих кадров.

Следует также подчеркнуть, что все контракты, полученные от международных компаний, заключены в результате успешного прохождения тендеров на независимых электронных платформах, где идет жесткая конкуренция. Благодаря стабильной работе и высокой репутации предприятие получило «глобальную авторизацию» и сегодня вправе заходить на рынок любой страны без пов­торных проверок продукции.

– Если знаешь, куда идешь, и не боишься меняться – все получится. Мы просто каждый день делаем свое дело профессионально, – отметил Юрий Дюпин.

На мой вопрос о роли государства в поддержке отечественных производителей предприниматель отметил, что она имеет ключевое значение для реального сектора. Их экспортно ориентированное предприятие ощутило пользу от программ льготного кредитования и субсидирования.

– Развитию бизнеса способствовали программы фонда «Даму» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Это льготные кредиты, субсидии и страхование залогов. Опыт сотрудничества с государственными финансовыми институтами мы имеем с 2010 года. Именно благодаря им предприятие смогло поступательно развиваться и выйти на траекторию безубыточного производства, осуществить часть крупных проектов и провести модернизацию оборудования. Однако на этапе активного роста подчас не хватает залогов. Да, мы получаем страховку государст­венных структур, которые приравниваются к твердым залогам, но бюрократические процедуры отнимают много времени, – констатирует Юрий Дюпин.

При этом руководитель произ­водства полагает, что при распределении средств господдержки следует ориен­тироваться на реальные результаты – объемы экспорта, динамику и соответствие тем стратегическим задачам, которые ставит государство по развитию экономики. Компании, отвечающие заданным параметрам, по мнению генерального директора, заслуживают приоритетного внимания, ведь именно они формируют основу несырьевого экспорта и развивают экономику.