Здесь качество – не лозунг, а система

Сделано в Казахстане
12
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Производство кронен-пробок – процесс простой и сложный одновременно

фото Юрия Беккера

До полутора миллиардов укупорочных изделий ежегодно выпускают на заводе ТОО «ALA Sintez». Предприятие, возглавляемое генеральным директором Юрием Дюпиным, уже два десятилетия специализируется на производстве тех самых пробок и крышек, которыми укупоривают бутылки с напитками по всему миру. Сегодня до 75% выпускаемой продукции заводчане отправляют на экспорт, сотрудничая с крупнейшими российскими и другими международными производителями, в том числе из Кыргызстана и Узбекистана.

– Мы с самого начала ставили перед собой четкие цели – развивать технологии, повышать качество и формировать профессиональную команду, чтобы получать выгодные заказы. И такой подход оказался успешным, – говорит Юрий Дюпин.

История завода началась 20 лет назад, когда бизнесмены, имеющие опыт работы в Темиртау, выкупили простаивающие мощности в Алматы и смогли запустить их в эксплуатацию.

По словам генерального директора, в нынешнем году предприятие переживает новый этап развития. Если до недавнего времени здесь практиковали технологию нанесения пищевых лаков с обеих сторон кронен-крышек и оснащения их внутренними пластиковыми прокладками, то сейчас речь идет о наращивании производственных мощностей за счет установки новой четырехцветной печатной линии – одной из самых современных в мире.

Через месяц начнется монтаж нового оборудования, которое позволит повысить качество и в несколько раз увеличить произ­водительность. Также планируется установка нового оборудования в вырубном цехе, где, собственно, и производится основной вид продукции. Передел дооснастят так называемой выстиловочной машиной, которая на большой скорости будет прикреплять уже упоминавшиеся выше пластиковые прокладки в крышки для укупорки стеклянных бутылок.

На первый взгляд кронен-пробка кажется простым изделием, но за ее производством стоит сложная технология. Достаточно сказать, что перед упаковкой пробка проходит тепловую обработку до 200 °C и видеоконтроль качества. Основным сырьем выс­тупает белая жесть с «Кармета» и из Китая, остальные компоненты завод закупает у европейских производителей.

– Для нас качество – не лозунг, а система, – подчеркивает генеральный директор. – Чтобы стать поставщиком крупных компаний, нужно пройти долгий путь: техническую авторизацию, международные аудиты и лабораторные испытания, занимающие порой несколько лет. Но без них доверия не заслужить. К примеру, скорость укупорки на линии составляет 55 тысяч бутылок в час, в случае брака кронен-крышки – это огромные потери у партнеров, поэтому их требования предельно строги. Перед заключением контракта проверяются оборудование предприятия-поставщика, его стандарты пищевой безопас­ности, документация по полной прослеживаемости всех процессов. В 2024 году совместно с Европейским банком реконструкции и развития на ALA Sintez был успешно осуществлен проект по повышению квалификации сотрудников, 85 процентов стоимости которого оплатил банк, – рассказывает руководитель.

По его словам, одна из главных проблем производственников – нехватка кадров. К сожалению, она не обошла стороной и завод укупорочных изделий. За прошедшее время пришлось «просеять» сотни людей и найти тех, кто действительно хочет качественно работать. Кроме того, предприя­тие наладило сотрудничество с колледжами и инвестирует в обучение будущих кадров.

Следует также подчеркнуть, что все контракты, полученные от международных компаний, заключены в результате успешного прохождения тендеров на независимых электронных платформах, где идет жесткая конкуренция. Благодаря стабильной работе и высокой репутации предприятие получило «глобальную авторизацию» и сегодня вправе заходить на рынок любой страны без пов­торных проверок продукции.

– Если знаешь, куда идешь, и не боишься меняться – все получится. Мы просто каждый день делаем свое дело профессионально, – отметил Юрий Дюпин.

На мой вопрос о роли государства в поддержке отечественных производителей предприниматель отметил, что она имеет ключевое значение для реального сектора. Их экспортно ориентированное предприятие ощутило пользу от программ льготного кредитования и субсидирования.

– Развитию бизнеса способствовали программы фонда «Даму» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Это льготные кредиты, субсидии и страхование залогов. Опыт сотрудничества с государственными финансовыми институтами мы имеем с 2010 года. Именно благодаря им предприятие смогло поступательно развиваться и выйти на траекторию безубыточного производства, осуществить часть крупных проектов и провести модернизацию оборудования. Однако на этапе активного роста подчас не хватает залогов. Да, мы получаем страховку государст­венных структур, которые приравниваются к твердым залогам, но бюрократические процедуры отнимают много времени, – констатирует Юрий Дюпин.

При этом руководитель произ­водства полагает, что при распределении средств господдержки следует ориен­тироваться на реальные результаты – объемы экспорта, динамику и соответствие тем стратегическим задачам, которые ставит государство по развитию экономики. Компании, отвечающие заданным параметрам, по мнению генерального директора, заслуживают приоритетного внимания, ведь именно они формируют основу несырьевого экспорта и развивают экономику.

