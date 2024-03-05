Землетрясение магнитудой 4,9 баллов произошло в турецком Чанаккале

По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Толчок магнитудой 4,9 произошел около 21.38 по местному времени (00.38 по времени Астаны), очаг залегал возле деревни Енидже на глубине порядка 10 километров.
В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине более 14 километров.
Легкие толчки ощущались в европейской части Стамбула. О разрушениях или пострадавших пока не сообщалось, заявил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая.
Ранее, землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Работа метрополитена будет возобновлена в течение 3-х часов после получения разрешения ДЧС. Позднее, Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства в связи с произошедшими в Алматы землетрясениями.
По данным Интерфакс, землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном.
Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 69 км северо-восточнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.