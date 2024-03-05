Землетрясение магнитудой 4,9 баллов произошло в турецком Чанаккале

В мире
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Айман Аманжолова
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По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: из открытых источников

Толчок магнитудой 4,9 произошел около 21.38 по местному времени (00.38 по времени Астаны), очаг залегал возле деревни Енидже на глубине порядка 10 километров.

В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине более 14 километров.

Легкие толчки ощущались в европейской части Стамбула. О разрушениях или пострадавших пока не сообщалось, заявил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая.

Ранее, землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Работа метрополитена будет возобновлена в течение 3-х часов после получения разрешения ДЧС. Позднее, Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства в связи с произошедшими в Алматы землетрясениями. 

 

По данным Интерфакс, землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном.

Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 69 км северо-восточнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

 

#Турция #землетрясение #ущерб #Алматы #Стамбул

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