Как выяснилось, речь идет о пилотном проекте, по результатам которого будет приниматься решение о дальнейших перспективах выращивания свеклы в регионе. Пока можно сказать одно: несмотря на богарную, лишенную полива землю, культура поднялась, и сейчас ее гектары представляют собой ярко-зеленое «одеяло» среди пшеничных полей хозяйства.

Как рассказал директор «Викторовского» Виталий Гончаров, для южной «гостьи» потребовалась отличная от применяемой для зерновых технология ухода. Ряд этих отличий начался с приобретения специальной сеялки для высева семян.

– Как только появились ростки, у них сразу же объявилось множество врагов, – рассказывает директор товарищества. – Сочные, зеленые листья свеклы – лакомая пища для всевозможных насекомых-вредителей. Оказался велик риск заражения культуры болезнями. Вдобавок на поле стали активно прорастать сорняки. Поэтому обрабатывать посевы пришлось различными химикатами четыре раза. Для сравнения: на зерновых культурах достаточно сделать две-три обработки. Видовая урожайность «северной» свеклы составляет сейчас 30 центнеров с гектара, что для богары можно считать хорошим результатом.

Какие же перспективы имеет корнеплод, из которого делают сахар, на зерносеющем севере страны? Здесь все зависит от успешности «пилота» в «Викторовском». Если культура покажет устойчивую продуктивность на местной богаре, то проект получит продолжение.

По информации заместителя акима Зерендинского района Асхата Ахмедьянова, саму идею испытания свеклы на местных почвах предложил учредитель «Викторовского» – Зерновой консорциум Казахстана – в 2024 году. Тогда же была обсуждена перспектива строительства на территории района свеклоперерабатывающего завода. Его мощность составит 1 млн тонн сырья.

Районным акиматом была определена примерная локация предполагаемого производства. Чтобы полностью загрузить его, необходимо ежегодно выращивать свеклу на 40–45 тыс. га земли. При имеющихся угодьях для района отвод таких площадей под корнеплоды посилен.

Правда, надо признать, что все названое – пока лишь планы, не более того. Останется ли южная «гостья» на местных полях, покажет время.