В областном Молодежном ресурсном центре рассказали: если в прошлом году в сезонных оплачиваемых работах по благоустройству городов и сел участвовала примерно 1 тыс. молодых людей, в том числе больше 300 из социально уязвимых категорий, то в предстоящем сезоне планируется трудо­устроить 1,5 тыс. человек. Проект остается одним из ключевых способов временной занятости молодежи в летний период. В сезон-2025 на его финансирование в регио­не было направлено 174,5 млн тенге, в этом году сумму намерены увеличить еще на десятки миллионов.