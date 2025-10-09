Уборочная кампания в зерносеющих регионах страны близится к завершению. В принципе комбайны могли сделать последние загонки и уйти с полей еще в сентябре, но серия дождей, прошедших во время жатвы, несколько отодвинула сроки окончания работ.

фото автора

Так сложилось и в Осакаровском районе, который обладает самой крупной в Карагандинской области засеваемой площадью. В начале текущей недели автору этих строк довелось побывать в фермерском хозяйстве «Воля», где уборочная вышла на финишную прямую.

…День выдался погожим, и по залитому солнцем хлебному полю споро передвигались комбайны. Они поочередно выгру­жали из бункеров намолоченное зерно в кузовы грузовиков. Главный агроном хозяйства Иван Малахаткин рассказал, что вся посевная площадь нынешнего года составила 8 тыс. га, из которых 6 тыс. – пшеница и по 1 тыс. овса и ячменя.

В целом полевой сезон можно считать неплохим, хотя после свое­временных дождей в июне следую­щий месяц был сухим целых 26 дней. Тем не менее за вегетацию выпало в общей сложности 180 мм осадков, что можно считать хорошим показателем. Это сказалось на урожайности: на круг в «Воле» намолачивают по 20 ц⁄га.

– Нынче много средств и сил вкладывали в поля, – рассказал Иван Малахаткин. – Вносили минеральные удобрения, делали фунгицидные, инсектицидные обработки и листовые подкорм­ки, что и принесло результат – повысилась урожайность. Немного подвела в уборочную погода: в последний месяц она была неустойчивой, поэ­тому полноценно работали примерно 15 дней. По-иному с уборочной бы уже управились. Сейчас на поле работают шесть «джондиров» и два «вектора». На перевозке урожая задействованы четыре КамАЗа­ с прицепами и два «кировца».

По словам полевода, влажность зерна держится на уровне 16%. В эти дни такой ключевой показатель пшеницы, как клейковина, составляет 29%, что, по словам главного агронома, следует считать отличным результатом. Урожай идет третьим, высоким классом. Убрать в хозяйстве осталось 1,5 тыс. га, и этот объем при хорошей погоде здесь надеются осилить в считаные дни.

Как выяснилось, на технике в хозяйстве работают жители ближайших сел. Есть среди них и молодежь. По словам главного агро­нома, занятость и оплата труда обеспечиваются и зимой. Поэтому люди здесь держатся, некоторые из них трудятся в «Воле» со дня основания, то есть с 90-х годов минувшего века.

Из местных и собеседник – главный агроном хозяйства. К слову, Иван признался, что по образованию он строитель, однако уже десять лет работает в сельском хозяйстве. Начинал на технике, потом перешел на свою нынешнюю должность. Пришлось набираться нужных знаний и опыта на различных курсах.

– Уже втянулся в эту работу, и она мне по душе, – говорит он. – Одна из ее особенностей состоит в том, что находишься весь день на природе, на свежем воздухе, и это нужно ценить.

По информации руководителя отдела сельского хозяйства Осакаровского района Кабылды Абильдинова, в этом году площадь зерновых и зернобобовых культур составила 390,3 га, из которых 354,5 га занимает пшеница. В регио­не активно реализуется программа диверсификации посевов. Так, площади масличных в нынешнем сезоне увеличены на 28,7 га. При этом подсолнечника стало больше на 10 тыс. га, и в целом он занял 13 тыс. га. Кроме того, местные аграрии стали культивировать сафлор, лен, горчицу. Площади картофеля составили 1 005 га.

В осенней страде задействовано 980 зерноуборочных комбайнов, из них 27 единиц были приобретены в текущем году на сумму 1 млрд 957 млн тенге. По состоянию на 6 октября убрано более 90% имею­щихся площадей зерновых. При средней урожайности 12 ц⁄га намолочено 418 тыс. тонн зерна

Для проведения уборочных работ через государственный портал Gosagro хозяйствами поданы заявки на получение 926,5 тонны удешевленного дизельного топ­лива. Договоры на поставку с оператором заключены, ведется отпуск ГСМ. Кредитными товариществами «Сарыбел»­ и «Бизнес-­Бастау» принято 120 заявок на финансирование посевных и уборочных работ 2025 года по программе «Кең дала».

По информации пресс-службы МСХ РК, прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в целом по стране составляет более 16 млн га. Убрано 13,3 млн га, или 83% от общей площади. Намолочено 20,8 млн тонн зерна.

Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 1,4 млн тонн мас­личных культур, 2,5 млн тонн картофеля при урожайности 228,2 ц⁄га, 3,5 млн тонн овощей (307,2 ц⁄га), 428,5 тыс. тонн капус­ты (324,1 ц⁄га), 1 000,9 тыс. тонн лука (441 ц⁄га), 355,2 тыс. тонн моркови (287,9 ц⁄га).