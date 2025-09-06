Жатва на юге вышла на финишную прямую

Сельское хозяйство
2
Лада Калиничева

В Жетысуском регионе подходит к своему завершению уборочная кампания зерновых культур. На сегодня аграрии убрали 215,4 тыс. га, что составляет 92% от общей площади посевов.

фото автора

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства Бахтия­ра Шампикова, в этом году общая посевная площадь в регионе превысила 510 тыс. га. Под зерновые культуры было отведено 276,3 тыс. га, включая пшеницу, ячмень, рис, кукурузу. В уборочной кампании, начавшейся в июле, задействовано 10,7 тыс. тракторов и 1 009 комбайнов.

– Всего планируется собрать 711,4 тысячи тонн зерна, из которых 400 тысяч тонн приходится на зерновые колосовые культуры. Средняя урожайность на данный момент составляет 17,4 центнера с гектара. Работы идут по плану и скоро будут полностью завершены, – отметил Бахтияр Шампиков.

Успешное проведение уборочной кампании стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке. В этом году аграрии региона значительно увеличили объем внесенных минеральных удобрений – до 47,5 тыс. тонн. Для обновления сельскохозяйст­венного парка приобретена 421 единица техники по программе лизинга, и до конца года ожидается поставка еще 386 машин.

Для осенних полевых работ государством выделено 7 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. На сегодня доставлено 3,4 тыс. тонн, из которых хозяйства получили уже 1,6 тыс. тонн.

Значительная финансовая поддержка оказана через программу «Кең дала». На весенне-полевые и уборочные работы направлено 14,3 млрд тенге, из которых уже выдано кредитов на 7,3 млрд тенге по 318 заявкам.

#сельское хозяйство #уборка #урожай

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram

Читайте также

В Кызылординской области началась уборка риса
Более 350 тонн продукции привезут фермеры двух областей в А…
Уборочная кампания набирает обороты
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым сп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]