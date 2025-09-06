По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства Бахтия­ра Шампикова, в этом году общая посевная площадь в регионе превысила 510 тыс. га. Под зерновые культуры было отведено 276,3 тыс. га, включая пшеницу, ячмень, рис, кукурузу. В уборочной кампании, начавшейся в июле, задействовано 10,7 тыс. тракторов и 1 009 комбайнов.

– Всего планируется собрать 711,4 тысячи тонн зерна, из которых 400 тысяч тонн приходится на зерновые колосовые культуры. Средняя урожайность на данный момент составляет 17,4 центнера с гектара. Работы идут по плану и скоро будут полностью завершены, – отметил Бахтияр Шампиков.

Успешное проведение уборочной кампании стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке. В этом году аграрии региона значительно увеличили объем внесенных минеральных удобрений – до 47,5 тыс. тонн. Для обновления сельскохозяйст­венного парка приобретена 421 единица техники по программе лизинга, и до конца года ожидается поставка еще 386 машин.

Для осенних полевых работ государством выделено 7 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. На сегодня доставлено 3,4 тыс. тонн, из которых хозяйства получили уже 1,6 тыс. тонн.

Значительная финансовая поддержка оказана через программу «Кең дала». На весенне-полевые и уборочные работы направлено 14,3 млрд тенге, из которых уже выдано кредитов на 7,3 млрд тенге по 318 заявкам.