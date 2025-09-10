Ждут сельчане новоселья

Хорошая новость
7
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В Улытауском районе завершается строительство жилых домов по государственной программе для социально уязвимых слоев населения. В селе Улытау строят шесть двухквартирных домов, в поселке Карсакпай – один. Еще два дома – в поселке Жезды, где в прошлом году десять семей пострадали от паводка.

фото из архива Юлии Пулиной

– В нашем поселке 18 человек стоят в очереди на жилье из жилищного фонда, строительство двух новых домов началось в июне, – рассказал аким поселка Жезды Муратбек Жумабеков. – Ключи от квартир планируем вручить четырем семьям к Дню Республики. Уже выполнено около 80 процентов работ, которые идут с опережением графика. Осталось завершить отделку и возвести ограждения.

Аким отметил, что такие дома строи­лись и ранее, и во многом благодаря положительным отзывам жителей поселка программа получила свое продолжение.

– В 2023 году было построено три дома на двух хозяев, – отметил он. – В новостройках получили квартиры молодые специалисты – врачи и учителя. Молодежь отлично устроилась, работает, а мы им только рады.

В 2024 году три дома были построе­ны для шести семей, пострадавших от наводнения, остальные попросили денежную компенсацию и сами отремонтировали свое жилье. Площадь каждой квартиры составляет 88,6 кв. м, проектом предусмотрены ограждение и хозяйственные постройки.

– У нас есть и другие замечательные новости для жездинцев, – поделился информацией Муратбек Досымбекович. – В этом году завершим строительство долгожданного спортивного комплекса, в котором будут функцио­нировать секции по восьми видам спорта и тренажерный зал. Дети с нетерпением ждут тренировок.

В Жезды также отремонтируют и утеплят фасад местной школы: подрядчик определен, работы обещают завершить до заморозков.

#паводок #дом #жилье #строительство #госпрограмма #Улытау

