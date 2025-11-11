Жемчужина осеннего Шымкента

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Вечером минувшего воскресенья на территории общественного пространства «Озеро» в Шымкенте состоялось событие, которое трудно было не заметить – настолько ярким получился запуск современного музыкально-огненного фонтана. Мерцающие огни, всплески воды, лазерные лучи и живое пламя создали неповторимую атмосферу праздника, собрав десятки горожан и гостей города.

фото пресс-службы акимата города

Новый фонтан – первый в Шымкенте комплекс, объединяющий лазерное, световое и огненное шоу. Конструкция оснащена системой синхронизации света, музыки и пламени, что позволяет создавать целые представления – от спокойных водных композиций до динамичных шоу с элементами огня и лазерных эффектов.

– Наша цель – чтобы в каждом районе города были современные зоны отдыха и досуга, – отметил аким Шымкента Габит ­Сыздыкбеков, открывая новый фонтан. – Такие объекты становятся точками притяжения для жителей, украшают город и создают атмосферу уюта и праздника.

По его словам, запуск подобного объекта – не просто техническое достижение, а важный шаг в развитии комфортной городской среды. Технические элементы фонтана изготовлены под заказ за рубежом. При его монтаже использованы энергоэффективные решения и современные системы автоматического управления, позволяющие оптимизировать работу и снизить эксплуа­тационные затраты.

Хотя сезон работы фонтанов уже завершен, но новая установка будет радовать шым­кентцев в ближайшие теплые дни. Для этого разработан специальный график включения объекта, чтобы горожане смогли насладиться феерическим шоу. Затем фонтан ожидает зимняя консервация, а весной он вновь заиграет всеми красками.

Открытие фонтана стало частью масштабного благоустройства территории «Озеро», направленного на развитие инфраструктуры отдыха и повышение качества городской среды. Жители Шымкента, собравшиеся на запуск, делились впечатлениями: необычное эффектное сочетание воды, света и пламени произвело на всех сильное впечатление. Новый комплекс уже называют жемчужиной осеннего Шымкента, и он, без сомнения, станет одной из новых визитных карточек города.

#Шымкент #благоустройство #озеро #фонтаны

