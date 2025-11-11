Вечером минувшего воскресенья на территории общественного пространства «Озеро» в Шымкенте состоялось событие, которое трудно было не заметить – настолько ярким получился запуск современного музыкально-огненного фонтана. Мерцающие огни, всплески воды, лазерные лучи и живое пламя создали неповторимую атмосферу праздника, собрав десятки горожан и гостей города.
ПопулярноеВсе
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Остался год до юношеской Олимпиады
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Россыпь наград из Улан-Батора
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Составлен ТОП-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Портрет Алии украсил набережную
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]