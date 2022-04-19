Самоподжог возле здания МВД: врачи рассказали о состоянии пострадавшей женщины

В столичном управлении здравоохранения сообщили о состоянии жертвы финансовой пирамиды, которая совершила самоподжог возле здания Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Женщина продолжает находиться в отделении комбустиологии в многопрофильной городской больнице №1. Состояние у нее стабильное, но она будет продолжать получать стационарное лечение до полного выздоровления", – сообщили в столичном управлении здравоохранения.

Напомним, 11 апреля 2022 года вкладчик финансовой пирамиды Mudarabah Capital Багила Досмаилова подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султане. Видео получило широкий общественный резонанс.

Также сообщалось, что Досмаилова признана потерпевшей по уголовному делу и является жертвой финансовой пирамиды Mudarabah Capital. По указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией "содержание под стражей".