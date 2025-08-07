Как выглядит настоящее село? Не в сторис или рилсах, а вживую: с запахом свежескошенного сена, с тандыром, в котором печется хлеб, с утренним мычанием коров и прохладным ветром, что доносит аромат степей.

Окунуться с головой в сельскую жизнь смогли молодые участники областного проекта «Ауыл Life», которые на три дня оставили привычную городскую суету, чтобы прочувствовать настоящую атмосфе­ру села.

Проект «Ауыл Life» реализован в рамках Года рабочих профессий и поддерживает идею Главы государства о сохранении нацио­нальных ценностей и жизни в селе. Его инициатором выступил молодежный ресурсный центр Актюбинской области. Главная цель проекта – показать студентам, как на самом деле живут в аулах.

Эксперимент проводился в Кобдинском районе – на родине Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и известных казах­ских батыров. Участники проекта доили коров, заготавливали сено, взбивали кумыс, пекли лепешки в тандыре, готовили баурсаки, пробовали стричь овец. Для них были организованы мастер-классы по плетению камчи, гончарному делу и традиционному шитью. Молодые люди осваивали верховую езду и учились ухаживать за домашним скотом. А по вечерам участвовали в национальных играх, пели у костра и общались с местными жителями.

Многие признались, что впервые по-настоящему ощутили, сколько труда стоит за простыми вещами, которые в городе кажутся само собой разумеющимися. Кто-то впервые оседлал лошадь, кто-то доил корову, а кто-то пек хлеб.

– Никогда бы не подумал, что заготавливать сено может быть так интересно. Мы даже устрои­ли соревнование, кто больше связок сделает, – рассказывает Жансеит Куандык. – Раньше думал, что в селе скучно. А здесь столько всего! Даже без Интернета было круто!

Особое впечатление на участников проекта произвели экс­курсии в историко-культурные места: дом-музей Алии Молдагуловой, мавзолей Абат-Байтака и мемориальный комплекс Коб­ланды-батыра. Молодежь не только слушала экскурсоводов, но и делилась идеями, как сохранить это наследие и сделать его ближе и интереснее для своего поколения. К примеру, предлагали проводить интерактивные онлайн-экскурсии или создавать короткие видеоролики о памятных местах для социальных сетей. Такие подходы, по их мнению, помогут по-новому взглянуть на историю и почувствовать связь с родной землей.

Проект «Ауыл Life» оставил у участников яркие впечатления и заставил задуматься о простых, но важных вещах. Многие уехали с чувством, что открыли для себя другую сторону родного края. И главное – они поняли, что село может быть не только прошлым, но и будущим.