Жулдыз подключили к природному газу

Инфраструктура
9
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Торжественное мероприя­тие по случаю подключения села к природному газу состоялось на днях в населенном пункте Жулдыз Агыбетского сельского округа Байдибекского района. Это знаменательное событие стало очередным шагом в реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни сельского населения.

фото облакимата

В церемонии пуска системы газоснабжения принял участие и. о. акима Байдибекского района Нурпеис Акбаев. Выступая перед сельчанами, он подчеркнул, что газификация сел – яркое отражение курса Главы государства по развитию инженерной инфраструктуры и повышению благосостояния граждан, особенно в сельской местности.

Проект по строительству газопровода в селе Жулдыз был осуществлен силами подрядной организации – ТОО «KazBuildCo». Общая протяженность газорас­пределительных сетей составила 10,7 км.

В результате проведенных работ уровень газификации Байдибекского района достиг 78%: из 50 населенных пунктов природным газом обеспечены 39. Это позволило улучшить условия проживания для 43 778 жителей, что составляет 90,8% от общей численности населения района.

Работа по расширению газовой инфраструктуры в районе продолжается. В текущем году ведется строительство газораспределительных сетей еще в восьми населенных пунктах – Акжаре, Каратасе, Туракты, Алмалы, Кошкарате, Кенсае, Актасе и Шукуршаке. После завершения всех проектов Байдибекский район будет полностью обеспечен природным газом.

Газификация способствует не только повышению уровня комфорта и безопасности, но и создает дополнительные возможности для социально-экономического развития региона, улучшения экологической обстановки и снижения бытовых затрат населения.

Для обеспечения жителей Туркестанской области голубым топливом в 2025 году было начато строительство 87 объектов. Из них строительство 45, охватывающих 41 населенный пункт с населением в 70 тыс. человек, завершено. Остальные 42 проекта являются переходящими на нынешний год.

#газификация #газопровод #Жулдыз

Популярное

Все
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Человек, обреченный на успех
Город задыхается… «в пределах нормы»
Ренессанс печатных СМИ
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Регион пополняется социальными объектами
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

Читайте также

Пять новых общественных пространств за два года
Какие изменения ждут Атырау?
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Атырау разделят на два района

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]