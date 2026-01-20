В церемонии пуска системы газоснабжения принял участие и. о. акима Байдибекского района Нурпеис Акбаев. Выступая перед сельчанами, он подчеркнул, что газификация сел – яркое отражение курса Главы государства по развитию инженерной инфраструктуры и повышению благосостояния граждан, особенно в сельской местности.

Проект по строительству газопровода в селе Жулдыз был осуществлен силами подрядной организации – ТОО «KazBuildCo». Общая протяженность газорас­пределительных сетей составила 10,7 км.

В результате проведенных работ уровень газификации Байдибекского района достиг 78%: из 50 населенных пунктов природным газом обеспечены 39. Это позволило улучшить условия проживания для 43 778 жителей, что составляет 90,8% от общей численности населения района.

Работа по расширению газовой инфраструктуры в районе продолжается. В текущем году ведется строительство газораспределительных сетей еще в восьми населенных пунктах – Акжаре, Каратасе, Туракты, Алмалы, Кошкарате, Кенсае, Актасе и Шукуршаке. После завершения всех проектов Байдибекский район будет полностью обеспечен природным газом.

Газификация способствует не только повышению уровня комфорта и безопасности, но и создает дополнительные возможности для социально-экономического развития региона, улучшения экологической обстановки и снижения бытовых затрат населения.

Для обеспечения жителей Туркестанской области голубым топливом в 2025 году было начато строительство 87 объектов. Из них строительство 45, охватывающих 41 населенный пункт с населением в 70 тыс. человек, завершено. Остальные 42 проекта являются переходящими на нынешний год.