Смертельное ДТП с автобусами в Алматы: суд вынес приговор водителю

Крупные ДТП
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Подсудимый в суде вину не признал и просил его оправдать.

Фото: Kazpravda.kz

В Алмалинском районном суде города Алматы вынесли приговор водителю автобуса, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, передает Kazpravda.kz.

"Суд установил, что 8 ноября 2022 года около 14:00 подсудимый, управляя автобусом № 98, на пересечении улиц Абылай хана и Толе би, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом № 201. В результате ДТП пассажиры автобуса № 98 выпали наружу, один из них оказался под автобусом и скончался от полученных телесных повреждений. Другие потерпевшие получили тяжкий вред здоровью и средней тяжести", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что подсудимый в суде вину не признал и просил его оправдать.

Суд признал виновным подсудимого по части 3 статьи 345 "Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего", и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и лишения права управления транспортным средством на 5 лет.

"Обстоятельством, смягчающим наказание, является наличие у него на иждивении 3-х малолетних детей, отягчающих обстоятельств не вменено. Кроме того, в пользу двоих потерпевших в качестве морального вреда взыскано каждому по 2 млн тенге, в качестве материального вреда - 323 885 тенге", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Алматы 8 ноября 2022 года на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись 2 городских автобуса. В результате ДТП погиб 37-летний мужчина. За медицинской помощью обратился 21 человек.

Факт зарегистрирован по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

#ДТП #водитель #Алматы #приговор #автобус

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