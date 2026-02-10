В немецком Хайденхайме лидер нацио­нальной сборной ­Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира – одном из самых престижных турниров международного календаря.

Фото: instagram/kurbanov_ruslan_13

Путь Курбанова к высшей ступени пьедестала напоминал сценарий захватывающего фильма. В 1⁄32 финала жребий свел его с соотечественником Эльмиром Алимжановым. В поединке, где каждый знал сильные стороны другого, Руслан вырвал победу с минимальным преиму­ществом – 15:14. Далее последовала череда блестящих побед над представителями ведущих мировых школ: были повержены венгр ­Давид Надь (15:13) и японец ­Акира Комата (15:11).

В четвертьфинале соперником Курбанова стал молодой казахстанец Никита Жулинский. Опыт взял верх в тяжелейшем бою (12:11), а в полуфинале Руслан уверенно «разобрался» с голланд­цем Тристаном Тюленом (15:9). Решающая дуэль против итальянца Давиде Ди Вероли, серебряного призера чемпионата мира, стала украшением турнира. Счет 15:14 в пользу казахстанца зафиксировал исторический результат: долгожданное золото Кубка мира отправляется в Казахстан.

Однако церемония награждения была несколько испорчена техническим конфузом, который лишь ярче высветил характер наших атлетов. Вместо действующего Государственного гимна Казахстана по ошибке включили старую версию. Но наши ребята – члены национальной сборной – не растерялись. Руслан Курбанов и его товарищи по ­команде, стоя на пьедестале, начали исполнять «Менің Қазақстаным» а-капелла, чем удивили и восхитили присутствующих.

Организаторы признали и исправили ошибку, но именно этот искренний порыв команды стал главным символом победы. Хайденхайм аплодировал не только победе казахстанской шпаги, но и достоинству людей, которые знают цену своему гимну. Наши атлеты готовы побеждать в любых обстоятельствах.