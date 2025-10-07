Преображенный масштабный сквер ведет от центра города до новой набережной озера Копа, объединив в единый маршрут знаковые места областного цент­ра. Теперь парк у мемориала «Вечный огонь», Аллея Славы и площадь «Тәуелсіздік» связаны между собой общей прогулочной линией с единой архитектурной концепцией и узнаваемым стилем.

Новая аллея со временем станет настоящим оазисом в центре города. Здесь высажены сотни многолетних деревьев – около 400 елей и сосен, 124 липы, 96 штук туранги, или азиатского тополя, а также обрамляют ее кустарники и цветы. Вдоль аллеи установлены комфортные скамейки, оборудовано 12 детских и спортивных площадок. Особую атмосферу создадут четыре декоративных фонтана и уличное освещение. Кстати, по всему маршруту горят 246 уличных фонарей. Установлены здесь и умные камеры, которые помогут поддерживать порядок. В целом благоустройством охвачено 7,5 га.

Безусловно, аллея стала не только настоящим украшением города и подарком его жителям, но и символом того, как преображается Кокшетау благодаря вниманию и заботе. К слову, проект был представлен Главе государства во время его недавней рабочей поездки в областной центр и реализован с учетом лучших мировых практик.

– Мы стремились создать не просто благоустроенное пространство, а по-настоящему современное и безопасное мес­то для отдыха с продуманной архитектурой, современными технологиями и вниманием к каждой детали. Здесь все – от мягкого освещения до каждой посаженной ели – продумано с любовью и вниманием к людям, – сказал глава региона.

Как отметил аким области Марат Ахметжанов, благоустройство города будет продолжено. На следующий год запланированы не менее масштабные проекты: продолжится строительство набережной вдоль озера Копа, начнутся комплексное благо­устройство микрорайона Сарыарка и возведение нового стадиона международного уровня.

Праздничное открытие стало ярким событием, которое наполнили спортивные состязания, выс­тупления творческих коллективов, теат­рализованные представления и даже массовый вальс, в котором закружились сразу 100 пар! Кульминацией праздника стал чайный фестиваль «Шай ішейік» с рекордным разливом чая на тысячу человек.