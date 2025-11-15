Звезды помогут выбрать профессию

Статьи,Образование
101
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Десять лет при павлодарском Дворце школьников действует астроклуб «Антарес»

фото из архива Дворца школьников

Юные исследователи здесь превращают увле­чение в выбор будущей профессии.

Нынешний школьник живет в мире технологий и огромного разнообразия профессий. И задача педагога дополнительного образования – помочь ему найти себя через практику и реальные дела.

В этом учебном году астро­клуб Дворца школьников им. М. Катае­ва посещают 38 воспитанников в возрасте 9–16 лет. С ребятами занимаются заведующий обсерваторией Виталий Радченко и педагог Гульнар Баубекова. В «Антаресе» ребята получают шанс примерить на себя самые разные роли – конструктора, исследователя, инженера, астронома. Когда школьник сам собирает прибор, делает макет ракеты или работает с телескопом, он получает не просто знания, а опыт настоя­щего открытия.

– Регулярные занятия астрономией – это не только интерес к звездам и планетам, но и реальная помощь в учебе. Астрономия – наука на стыке математики, физики, информатики и даже химии. Работа с формулами, таблицами и алгоритмами помогает школьникам лучше разбираться и в других предметах. Многие задачи выходят за рамки программы и учат мыс­лить шире, применять знания в новых ситуациях, – отмечает Гульнар Баубекова.

Конечно же, воспитанникам «Антареса» интереснее изучать астрономию благодаря современному оснащению Дворца школьников. Например, телескоп Meade 16 LX 600-ASF, который предназначен для астрономических­ наблюдений, имеет функцию длительной выдержки, фото- и видеосъемки. Пожалуй, самой любимой частью деятельности астроклуба для большинства ребят и стали наблюдения звездного неба через телескоп, установленный в куполе обсерватории.

Под руководством Виталия Радченко и Гульнар Баубековой ребята изучают туманности в незаходящих созвездиях, обсуждают их строение и особенности, ведут наблюдения за Луной, Юпитером, Сатурном, фиксируют фазы Венеры. Во время последнего такого мероприятия юные астрономы попытались разглядеть комету, находившуюся низко над горизонтом. Несмотря на слабую яркость небесного тела и городскую засветку, участникам удалось определить ее положение и обсудить, при каких условиях кометы видны лучше.

Особое восхищение у ребят вызвало появление Сатурна. Через телескоп они смогли увидеть знаменитые кольца планеты, несколько спутников и особенности ее поверхности. Для многих это наблюдение стало первым знакомством с планетой-­гигантом и оставило яркие впечатления.

Исследовательская деятельность в рамках занятий в астроклубе учит молодежь мыслить по-научному: задавать вопросы, выдвигать гипотезы, проверять их наблюдениями и экспериментами.

Так, выпускник клуба Алияр Садуев, начав с простого интереса к звездам, составил собственный календарь лунных фаз. Его работа помогла другим ребятам планировать наблюдения, а самого вдохновила задуматься о профессии, связанной с астрономией. Другой участник «Антареса», Елхан Духтурбаев, разработал модель установки для запуска мини-ракеты. Ему было важно проверить законы физики на практике. Сегодня он активно участвует в технических конкурсах и уже уверенно смотрит в сторону инженерного направления. Даниил Ким, увлекшись программированием, создал компьютерную программу для обработки результатов наблюдений. Этот опыт помог ему осознать: IT и разработка – это реальное будущее.

Есть и международные достижения. Например, Мирали Ибраев прошел серьезный отбор и этим летом участвовал в исследовательской миссии в Нидерландах, представляя Казахстан­ на международном уровне.

А буквально на днях команда «Антареса» вернулась в Павлодар из Алматы, где проходила республиканская олимпиада по астрономии и физике космоса «Вселенная в твоих руках». За звание лучших там боролись шесть команд из Астаны, Костаная, Атырау, Уральска, Актобе и Павлодарской области. Задания для участников подготовили ученые Астрофизического института им. В. Фесенкова – ребята решали сложные задачи по небесной механике и наблюдательной астро­номии, демонстрируя глубокие знания и умение применять научные методы на практике.

Сборная Павлодарской области показала отличные результаты: в младшей группе первое место завоевал Ерболат Шарипхан, второе место – Елхан Духтурбаев, в старшей группе серебро олимпиады у Алияра Садуева, а у Данаи Шумаковой – почетная грамота.

Все это для ребят – не просто увлечение. Выпускники Дворца школьников своим примером доказывают, что техническое творчество и исследовательская деятельность становятся настоящим путем к профессиональному выбору. Например, выпускник прошлого года Диас Каратай уехал учиться в Корейский университет науки и технологии. Аспандияр Хасенов – студент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, специалист по воздушным технологиям Кирилл Сибилев учится в Satbayev University по специальности «космические технологии».

#Павлодар #дворец школьников #астроклуб #Антарес

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
В зоосаде Бурабая – пополнение
Связанные одной цепью...
Победа на Кубке мира
Объединяя природу, спорт и досуг
Звезды помогут выбрать профессию
Пока живу – надеюсь
Аккорды памяти
Казахстан – в тройке лидеров
Родом из детства
Амуниция как национальный код
За честность и прозрачность
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Чипсы из нарынкольской картошки
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Амуниция как национальный код
Аккорды памяти
Пока живу – надеюсь
В Арыси школа «Келешек» решила проблему трёх учебных заведе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]