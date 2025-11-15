Юные исследователи здесь превращают увле­чение в выбор будущей профессии.

Нынешний школьник живет в мире технологий и огромного разнообразия профессий. И задача педагога дополнительного образования – помочь ему найти себя через практику и реальные дела.

В этом учебном году астро­клуб Дворца школьников им. М. Катае­ва посещают 38 воспитанников в возрасте 9–16 лет. С ребятами занимаются заведующий обсерваторией Виталий Радченко и педагог Гульнар Баубекова. В «Антаресе» ребята получают шанс примерить на себя самые разные роли – конструктора, исследователя, инженера, астронома. Когда школьник сам собирает прибор, делает макет ракеты или работает с телескопом, он получает не просто знания, а опыт настоя­щего открытия.

– Регулярные занятия астрономией – это не только интерес к звездам и планетам, но и реальная помощь в учебе. Астрономия – наука на стыке математики, физики, информатики и даже химии. Работа с формулами, таблицами и алгоритмами помогает школьникам лучше разбираться и в других предметах. Многие задачи выходят за рамки программы и учат мыс­лить шире, применять знания в новых ситуациях, – отмечает Гульнар Баубекова.

Конечно же, воспитанникам «Антареса» интереснее изучать астрономию благодаря современному оснащению Дворца школьников. Например, телескоп Meade 16 LX 600-ASF, который предназначен для астрономических­ наблюдений, имеет функцию длительной выдержки, фото- и видеосъемки. Пожалуй, самой любимой частью деятельности астроклуба для большинства ребят и стали наблюдения звездного неба через телескоп, установленный в куполе обсерватории.

Под руководством Виталия Радченко и Гульнар Баубековой ребята изучают туманности в незаходящих созвездиях, обсуждают их строение и особенности, ведут наблюдения за Луной, Юпитером, Сатурном, фиксируют фазы Венеры. Во время последнего такого мероприятия юные астрономы попытались разглядеть комету, находившуюся низко над горизонтом. Несмотря на слабую яркость небесного тела и городскую засветку, участникам удалось определить ее положение и обсудить, при каких условиях кометы видны лучше.

Особое восхищение у ребят вызвало появление Сатурна. Через телескоп они смогли увидеть знаменитые кольца планеты, несколько спутников и особенности ее поверхности. Для многих это наблюдение стало первым знакомством с планетой-­гигантом и оставило яркие впечатления.

Исследовательская деятельность в рамках занятий в астроклубе учит молодежь мыслить по-научному: задавать вопросы, выдвигать гипотезы, проверять их наблюдениями и экспериментами.

Так, выпускник клуба Алияр Садуев, начав с простого интереса к звездам, составил собственный календарь лунных фаз. Его работа помогла другим ребятам планировать наблюдения, а самого вдохновила задуматься о профессии, связанной с астрономией. Другой участник «Антареса», Елхан Духтурбаев, разработал модель установки для запуска мини-ракеты. Ему было важно проверить законы физики на практике. Сегодня он активно участвует в технических конкурсах и уже уверенно смотрит в сторону инженерного направления. Даниил Ким, увлекшись программированием, создал компьютерную программу для обработки результатов наблюдений. Этот опыт помог ему осознать: IT и разработка – это реальное будущее.

Есть и международные достижения. Например, Мирали Ибраев прошел серьезный отбор и этим летом участвовал в исследовательской миссии в Нидерландах, представляя Казахстан­ на международном уровне.

А буквально на днях команда «Антареса» вернулась в Павлодар из Алматы, где проходила республиканская олимпиада по астрономии и физике космоса «Вселенная в твоих руках». За звание лучших там боролись шесть команд из Астаны, Костаная, Атырау, Уральска, Актобе и Павлодарской области. Задания для участников подготовили ученые Астрофизического института им. В. Фесенкова – ребята решали сложные задачи по небесной механике и наблюдательной астро­номии, демонстрируя глубокие знания и умение применять научные методы на практике.

Сборная Павлодарской области показала отличные результаты: в младшей группе первое место завоевал Ерболат Шарипхан, второе место – Елхан Духтурбаев, в старшей группе серебро олимпиады у Алияра Садуева, а у Данаи Шумаковой – почетная грамота.

Все это для ребят – не просто увлечение. Выпускники Дворца школьников своим примером доказывают, что техническое творчество и исследовательская деятельность становятся настоящим путем к профессиональному выбору. Например, выпускник прошлого года Диас Каратай уехал учиться в Корейский университет науки и технологии. Аспандияр Хасенов – студент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, специалист по воздушным технологиям Кирилл Сибилев учится в Satbayev University по специальности «космические технологии».