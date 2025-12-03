Ни одна из этих служб не будет запрашивать SMS-коды

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Полиция совместно с банками, Казпочтой и коммунальными службами предупреждает граждан о новых схемах интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По данным ведомства, мошенники могут звонить с незнакомых номеров, выдавая себя за сотрудников банка, Казпочты, коммунальных служб или полиции, и требовать перевести деньги, продиктовать SMS-коды или личные данные.

В правоохранительных органах напомнили, что ни одна из этих служб не будет запрашивать SMS-коды.

Также они рекомендуют быть бдительными и не сообщать данные карт и личную информацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не верить поддельным документам.