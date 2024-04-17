«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В суд повторно явилась подруга убитой – Аида Ахмедина, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

В Астане продолжается рассмотрение резонансного дела об убийстве Салтанат Нукеновой. Ее гражданский муж Куандык Бишимбаев обвиняется в убийстве с особой жестокостью, а также в истязании.

Сторона защиты хочет убедиться, что переписка подруг, подтверждающая наличие интимного видео Нукеновой, не была сфальсифицирована во время следствия.

Ранее для сверки свидетель Ахмедина предоставила телефон суду. Однако из-за поломки аппарата, сверить переписку из материалов дела и телефона не представилось возможным.

В этой связи Ахмедина явилась в суд с действующим телефоном, в котором содержится интересующая переписка с Салтанат, датированная 19 апреля 2023 года.

Некоторые сообщения выпали из материалов дела:

«Теперь я не знаю, если я сейчас уйду, он будет думать: «я для нее все, а она ушла неблагодарная, растоптала меня и так далее, она просто так не уйдет». Иногда прикрывается нормальным. Я не знаю, я сама запуталась. Но жить не могу с ним. Я хочу быть одна. Эти люди никогда не лечатся, они ходят к психологу, чтобы рассказать, какие они классные, а все дураки. Внимание и одобрение получить. А то, что второй раз ушла, он сейчас будет готов на все, пока я не прощу. А потом будет издеваться и мстить. Он прошел психотерапию. Мы в Алмату ездили, за 2 месяца он отдал своему психологу 10 тысяч долларов, она даже из Таиланда к нему прилетела, а толку ноль, он не меняется. Я хотела уйти, а он опять начал делать и говорить все, чтобы я осталась. Он мне спать не дает, и сам не спит ночами. Но ночью я вообще не сплю.

Он практически не спит. У него параноические мысли постоянно, разговаривает со мной, спрашивает что-то, психует, орет, если не слушаю его. Я объясняю, что хочу спать. Он говорит, значит тебе наплевать на меня. Мне жалко его, если честно, я пыталась ему помочь, но я себя сама угроблю.

Может ему правда в психушке полежать. Но мне надо о себе думать, я боюсь рожать, я не хочу регистрировать брак.

Сейчас он со мной 24 на 7 сутками, я устала, я ни с кем не общаюсь, кроме него, он каждый шаг контролирует», – зачитала переписку с Салтанат ее подруга Аида Ахмедина.

Суд принял решение приобщить озвученные сообщения к материалам дела.

#суд #свидетель #Бишимбаев #Нукенова

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