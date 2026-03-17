В Актюбинской области пресечена деятельность крупной преступной сети, продающей наркотики посредством интернет-площадки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Преступная схема была выстроена с использованием Telegram и функционировала по принципу так называемого «бесконтактного сбыта». Заказы принимались дистанционно, а расчеты проводились через банковские карты так называемых «дропперов», что позволяло злоумышленникам длительное время скрывать свою противоправную деятельность.

Установлены и задержаны участники преступной группы на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областей, а также в городе Астана. Всего задержано 6 лиц, входивших в состав организованной преступной группы. Из незаконного оборота изъято более 10 кг психотропных веществ.

По данному факту в сентябре прошлого года завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы по сбыту психотропных веществ по всей стране через интернет-магазин «Qymyz shop».

17 марта 2026 года 6 участников организованной преступной группы признаны виновными и приговорены к лишению свободы на различные сроки — от 15 до 17 лет.