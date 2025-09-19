Директор департамента подготовки и поступления на государственную службу Агентства РК по делам госслужбы Нурсултан Бекинов рассказал об эффективности проекта Президентского молодежного кадрового резерва, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, всего в ПМКР с 2019 года состояли 400 человек. Из них на сегодня трудоустроены 320 человек, что равняется 80%.

– На сегодняшний день, если говорить о мониторинге деятельности, участники в рамках резерва трудоустроены, в том числе на госслужбу, квазисектор, и в своих частных организациях они получили повышение, – отметил Нурсултан Бекинов.

Помимо трудоустройства, по словам спикера, агентство занимается вопросами обучения резервистов. Все 400 человек имеют возможность пройти курсы повышения квалификации. К примеру, за последние 3 года обучение прошли 150 участников проекта.

Напомним, что в Президентском молодежном кадровом резерве могут принять участие граждане РК не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет. В течение 3 лет со дня зачисления резервисты могут быть назначены на различные государственные должности напрямую без прохождения конкурсного отбора.