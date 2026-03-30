В возрасте 95 лет женщине была выполнена процедура без разреза грудной клетки и остановки сердца

В Алматинской многопрофильной клинической больнице врачи провели высокотехнологичную операцию по замене аортального клапана пациентке 1931 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

В возрасте 95 лет женщине была выполнена процедура ТAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана) — без разреза грудной клетки и остановки сердца.

Аортальный стеноз — одно из наиболее распространённых и опасных заболеваний сердца у пожилых людей. Без своевременного лечения он приводит к тяжёлой сердечной недостаточности и значительно снижает продолжительность жизни. Однако классическая открытая операция в таком возрасте часто сопряжена с крайне высоким риском.

В данном случае мультидисциплинарная команда врачей приняла решение в пользу малоинвазивного вмешательства.

ТАVI — это современная методика, при которой новый клапан доставляется к сердцу через катетер, введённый через бедренную артерию. Процедура не требует разреза грудины и подключения к аппарату искусственного кровообращения, что особенно важно для пациентов старшего возраста.

По словам ангиохирурга Арман Садыкова, операция прошла успешно:

«Возраст пациентки — серьёзный фактор риска, однако современные технологии позволяют нам помогать даже таким сложным пациентам. ТАVI — это шанс на жизнь без тяжёлой операции, и в данном случае мы получили хороший клинический результат».

Родственники пациентки выразили искреннюю благодарность врачам:

«Мы даже не надеялись, что в таком возрасте возможна подобная операция. Спасибо врачам за профессионализм, внимание и за то, что подарили нам ещё время с близким человеком».