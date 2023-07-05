Адвоката Арыстанбека Мухамедиулы арестовали на два месяца

В пресс-службе суда Астаны сообщили об аресте адвоката экс-министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы - Мустахима Тулеева, передает Kazpravda.kz .

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"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Тулеева М.", - проинформировали в суде.

Ранее Антикор сообщал, что адвоката экс-министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы - Мустахима Тулеева - подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

"Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи А. Мухамедиулы адвокат М. Тулеев получил 460 тысяч долларов США от супруги подзащитного в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов. Часть взятки в 255 тысяч долларов установили и изъяли в ходе следственных действий. Остальную сумму подозреваемый успел потратить", – заявили в Антикоре.

Напомним, 20 июня 2023 года приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Арыстанбек Мухамедиулы был осужден к 8 годам лишения свободы за хищения из бюджета во время работы директором Национального музея РК.

Кроме того, в отношении Мухамедиулы завершено следствие по дополнительному эпизоду касательно рейдерского захвата отеля "Дипломат".