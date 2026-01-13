Фото: Минкультуры РК

Как отметила министр, это целый век служения сцене, зрителю и национальной культуре.

- История первого профессионального казахского театра началась в 1926 году со спектакля «Еңлік – Кебек», и с тех пор театр стал настоящей колыбелью казахской духовности. Здесь рождались и укреплялись театральные традиции, звучали произведения, ставшие классикой национальной драматургии: «Абай», «Қобыланды», «Қарагөз», «Айман – Шолпан» и другие, - отметила Аида Балаева.

Она подчеркнула, что театр прошел большой путь: переезд в Алматы, признание академическим в 1937 году, государственные награды, присвоение имени Мухтара Ауэзова и, в 2020 году, статуса «Национальный».

- Но главное богатство – это люди и школа, созданная поколениями выдающихся артистов и режиссеров. И, конечно, ваш сегодняшний коллектив, который умеет сохранять традиции и говорить со зрителем современным языком. Желаю вам вдохновения, творческих успехов и неизменных аншлагов, - заключила Аида Балаева.

Несколькими днями ранее в Минкультуры сообщили, что информация о якобы «законсервированной» реконструкции театра имени М. Ауэзова не соответствует действительности.