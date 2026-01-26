Аким Карагандинской области высказался об инциденте в управлении спорта

Скандалы
35
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава региона призвал дождаться итогов проверки и не делать поспешных выводов

Фото: акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, комментируя инцидент в управлении физической культуры и спорта, призвал не делать поспешных оценок и скоропалительных выводов. После проверки и по результатам следствия будет дана правовая оценка, сообщает Kazpravda.kz

«Есть проступок, и за него необходимо нести ответственность. И есть работа, которая должна выполняться бесперебойно и в строгом соответствии с законом. Мы уже публично заявили, и я повторю ещё раз: департаментом Агентства по делам государственной службы будет проведена проверка по данной ситуации, а также комплексный аудит в деятельности управления. По факту инцидента ведётся следствие, и каждому действию будет дана правовая оценка», – сказал глава региона на аппаратном совещании.

Аким области подчеркнул необходимость соблюдения закона и норм служебной этики всеми госслужащими.

«Любые разногласия в обществе, рабочие споры должны решаться исключительно правовыми методами. Каждый руководитель персонально отвечает за дисциплину в коллективе, соблюдение закона и репутацию государственного органа. Прошу всех помнить об этом», – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Ранее руководитель Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серик Сапиев выступил с видеообращением, в котором рассказал о причинах драки со своим заместителем. 

#инцидент #Булекпаев #Сапиев

Популярное

Все
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Цена на золото побила новый рекорд
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК
Снежанна Имашева: Преамбула Конституции — это идейно-моральное ядро Основного закона
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили музей в Астане
Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному теннису в Катаре
Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП
Нацгвардия усиливает контроль за рассмотрением обращений граждан
Аким Карагандинской области высказался об инциденте в управлении спорта
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Астане прошли крещенские купания
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ провед…
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Билл Клинтон вновь оказался под ударом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]