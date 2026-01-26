Фото: акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, комментируя инцидент в управлении физической культуры и спорта, призвал не делать поспешных оценок и скоропалительных выводов. После проверки и по результатам следствия будет дана правовая оценка, сообщает Kazpravda.kz

«Есть проступок, и за него необходимо нести ответственность. И есть работа, которая должна выполняться бесперебойно и в строгом соответствии с законом. Мы уже публично заявили, и я повторю ещё раз: департаментом Агентства по делам государственной службы будет проведена проверка по данной ситуации, а также комплексный аудит в деятельности управления. По факту инцидента ведётся следствие, и каждому действию будет дана правовая оценка», – сказал глава региона на аппаратном совещании.

Аким области подчеркнул необходимость соблюдения закона и норм служебной этики всеми госслужащими.

«Любые разногласия в обществе, рабочие споры должны решаться исключительно правовыми методами. Каждый руководитель персонально отвечает за дисциплину в коллективе, соблюдение закона и репутацию государственного органа. Прошу всех помнить об этом», – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Ранее руководитель Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серик Сапиев выступил с видеообращением, в котором рассказал о причинах драки со своим заместителем.