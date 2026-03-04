За референдумом по проекту новой Конституции будут следить представители 38 стран и 11 международных организаций

На прошедшем вчера в Астане заседании Центральной комиссии референдума под председательством главы ЦКР Нурлана Абдирова рассматривались вопросы аккредитации международных наблюдателей, а также готовность территориальных комиссий ко дню голосования 15 марта.

Как сообщил заместитель председателя ЦКР Мухтар Ерман, аккредитация международных наблюдателей завершилась 9 марта. К этому моменту Министерством иностранных дел РК в Центральную комиссию референдума представлены кандидатуры 359 наблюдателей из 38 государств и 11 международных организаций, в том числе это миссии наблюдателей от СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, Организации тюркских государств, Парламентской ассамблеи тюркских государств, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, СВМДА, Исламской организации продовольственной безопасности и Тюркской академии.

– Участие международных наблюдателей способствует обеспечению открытости и прозрачности референдума. Казахстан последовательно выполняет свои обязательства по развитию института международного наблюдения, – подчеркнул Нурлан Абдиров.

Глава ЦКР также отметил, что в наблюдении за предстоящим референдумом примут участие представители центральных избирательных органов 15 государств. В том числе ожидается участие глав ЦИК Азербайджана, Албании, Армении, Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Турции.

Также в ходе заседания Посол по особым поручениям МИД РК Ерлан Алимбаев сообщил, что освещать референдум в Казахстане планируют 185 представителей 68 иностранных СМИ из 31 страны.

В контексте подготовки ко дню голосования на заседании ЦКР поднимался вопрос о работе участков референдума за рубежом в связи с обострением меж­дународной ситуации.

По данным МИД РК, принято решение о приостановлении работы 11 участков в 10 странах – при посольствах РК в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, ОАЭ, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии, а также при Генеральном консульстве РК в Дубае. Таким образом, во время референдума будет функционировать 71 участок в 54 странах. Общее количество избирателей за рубежом составляет 14 230 человек.

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров сообщил, что в рамках подготовки к электоральной кампании Центральная комиссия референдума провела масштабные инспекционные поездки по стране, охватив все 20 регионов (17 областей, города республиканского значения и столица).

В ходе рабочих поездок были проверены участки референдума, их материально-техническое оснащение, а также то, как осуществляется организация обу­чения членов комиссий, информирование населения, выдача открепительных удостоверений, работа по ознакомлению граждан со списками участников референдума. Кроме того, проведены совещания с местными исполнительными и правоохранительными органами.

Важнейшая часть работы – формирование списков участников референдума. Списки по месту жительства составляются соответствующими местными исполнительными органами на основе государственной базы данных о физических лицах. По каждому участку они подписываются акимом, решением которого образован участок, и представляются участковой комиссии по акту за двадцать дней до начала голосования.

С 27 февраля списки участников референдума доступны для ознакомления на участках, а также в онлайн-формате.

Согласно сведениям акиматов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, по состоянию на 22 февраля 2026 года в списки по стране включены 12 461 796 граждан.

Особое внимание уделялось доступности участков для людей с инвалидностью: наличие специальных кабин для голосования, трафаретов для бюллетеней со шрифтом Брайля, а также информационных стендов, адаптированных для граждан, передвигающихся на инвалидных колясках.

Для избирателей с нарушением зрения подготовлена аудиоверсия проекта новой Конституции на казахском и русском языках. Кроме того, помещения обеспечены пандусами, тактильными указателями при входе и навигацией внутри зданий. На объектах, где такое оснащение отсутствует, местными исполнительными органами предусмотрена установка временных пандусов и тактильных указателей. Дополнительно в день голосования будут предус­мотрены услуги инватакси и сурдопереводчиков.

По информации ЦКР, в трех областях – Актюбинской, Костанайской и Павлодарской – в рамках пилотного проекта будет функционировать по одному участку с применением инновационных решений для голосующих с инвалидностью.

В ходе заседания ЦКР председатели комиссий референдума областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, принимавшие участие в заседании посредством видеоконференцсвязи, представили доклады о подготовке к дню голосования на местах. В частности, сообщили о планах по доставке бюллетеней на участки, выдаче открепительных удостоверений, наличии информационных и методических материалов, оснащении участков, обеспечении условий для голосования лиц с инвалидностью, обучении членов комиссий, а также о работе по рассмотрению обращений и жалоб граждан.

Большое внимание уделяется работе по информированию граждан о месте, дате и времени референдума. С этой целью запущен сервис по поиску участка для голосования на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов. Также организована рассылка PUSH-уведомлений в мобильных банковских приложениях, SMS. Кроме того, члены участковых комиссий проводят подворовые обходы, вручая гражданам именные пригласительные. Действуют call-центры для консультаций участников референдума.

На большинстве участков голосование 15 марта будет проводится с 7.00 до 20.00 по местному времени. Однако территориальные комиссии по представлению акима, участковых комиссий вправе устанавливать иное время начала и окончания голосования. При этом голосование не может начинаться ранее 6.00 и заканчиваться позднее 22.00.

В регионах также проводится большая работа по обучению членов участковых комиссий. Как планируется, она будет завершена до 13 марта.

Продолжается аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций для наблюдения за референдумом.

Кроме того, семь юридических лиц уведомили Центральную комиссию референдума о проведении опросов общественного мнения. В соответствии с законодательством публикация результатов опросов, прогнозов и иных исследований запрещена в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Обращаясь к территориальным комиссиям всех уровней, глава ЦКР Нурлан Абдиров подчеркнул важность обеспечения высокого уровня организации дня голосования 15 марта, а также гласности и прозрачности электоральных процедур. Основным требованием к организаторам и участникам референдума остается строгое соблюдение законодательства.