Сам архитектор, кстати, карагандинец, Канат Мусаев убежден: проектировать надо так, чтобы потом твоим детям не было стыдно за созданные тобой объекты.

– Знаете, чем архитектура отличается от изобразительного искусства? – рассуж­дает Канат Мусаев. – Если художник нарисовал картину, которая ему не понравилась, он может ее соскоблить, загрунтовать и поверх старого слоя написать новое изображение. Наконец, просто выбросить холст. Неудачное здание просто так не выкинешь. Оно будет стоять десятилетиями. И краснеть за него тебе придется всю жизнь.

За свои объекты, в чис­ле которых, помимо здания Каздрамтеат­ра, офис банка, торговый дом в форме пирамиды, ресторан «Ариста», Канату Мусаеву, к счас­тью, краснеть не приходится.

Архитектор по призванию, он с детства хорошо рисовал, а в школе благодаря талантливому педагогу увлекся черчением. Окончив десять классов, Канат Шакирович по примеру старшего брата поехал поступать в Казахский политехнический (КазПТИ), где имелся по тем временам достаточно престижный инженерно-строи­тельный факультет. Это на его базе в 1980 году был создан Алма-­Атинский архитектурно-строительный институт.

С первого раза поступить не удалось, подвела математика. Зачислен в вуз будущий архитектор был уже после службы в армии. Канат Шакирович, по его выражению, учился с азартом. Помогал сокурсникам и был для многих из них как старший друг.

– Ко всем своим курсовым работам я выполнял макеты. Мне это очень нравилось, – рассказывает он. – Я все делал своими руками: вырезал из бумаги домики, красил, клеил. Почему мне нравилось делать макеты? Потому что только так чувствуешь масштаб и пропорции проектируе­мого объекта. Сейчас студенты все это делают с помощью компьютерных программ, но это не то. Виртуальное ощущение обманчиво.

После окончания вуза Канат Мусаев мог бы остаться в Алма-­Ате и работать в проектном институте, которым руководил его брат. Однако выпускник захотел профессионально расти без родственной протекции. Он узнал, что в Караганде хорошая архитектурная школа, и попросил, чтобы его направили в этот город на работу.

Была осень 1984 года. Угольная столица встретила молодого специа­листа серостью и холодным ветром. Однако душу грело осознание того, что у него есть работа и возможность учиться у мэтров-градостроителей. В Караганде новичка приняли в институт «Горсельпроект», которым тогда руководил лауреат Государственной премии Казахской ССР Станислав Мордвинцев.

– Станислав Ильич меня многому научил. Он говорил: «Не старайся сделать красивый объект, чтобы удивить людей», – вспоминает Канат Мусаев. – Он советовал учитывать место расположения будущего здания, его функ­циональное назначение, находящиеся рядом строения, улицы и проспекты. Тогда любой объект будет смотреться гармонично в существующих условиях. Вот что значит градостроительный подход!

Этот совет Канат Шакирович запомнил на всю жизнь. Особенно он пригодился ему 20 лет назад, когда в Караганде был объявлен конкурс на разработку проекта нового здания Казахского драмтеатра. Этот объект по замыслу организаторов конкурса виделся как украшение исторического центра Караганды.

Канат Мусаев со всей ответствен­ностью подошел к делу. Изу­чил начавшее уже разрушаться здание драмтеат­ра в старом городе, обошел все улицы возле места будущего строи­тельства, осмотрел близлежащие строения и решил добавить в проект капельку шахтерского колорита.

– Я ходил по бульвару Мира и видел, что Каздрам его замыкает. Значит, думал я, здание театра должно быть доминантой, – отмечает архитектор. – А в том месте, где его планировали построить, была низина. Значит, нужно объект поднять. Поэтому я спроектировал лестницы, благодаря которым театр стал выше на три метра. Украсил здание конструкцией в виде терриконика. Чиновники просили меня говорить «пирамида», но я был против. У нас же шахтерский город. При чем тут пирамида?

Проект Каната Мусаева был одним из двенадцати, участвовавших в конкурсе. Он выдержал три этапа отбора и занял первое место. Новый театр построили в 2008 году. Однако из-за спешки строительная компания-подрядчик допустила кое-какие недоделки. Самая значительная из них – отсутствие обшивки терриконика. Сейчас в городе высится только металлический каркас, хотя по проекту он должен быть закрыт искусственным камнем с изображением петроглифов. Канат Шакирович намерен добиться, чтобы его проект довели до ума.

Сегодня Канат Мусаев – состоявшийся авторитетный архитектор, который руководит собственным проектным бюро. При этом он не перестает мечтать. Карагандинец хочет одержать победу в международном конкурсе на разработку такого проекта, воплощение которого впечатлило бы не только коллег, но и всех казахстанцев.