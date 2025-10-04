Завершающим этапом общевойсковой подготовки в Мангистауской области стали тактические маневры с боевой стрельбой, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В ходе ротного тактического учения военнослужащие отработали комплекс задач в условиях, максимально приближенных к боевым.

Военные подразделения действовали как в обороне, отражая массированный натиск условного противника, так и в наступлении, развивая успех атаки. Особое внимание было уделено маневренности, применению инженерных заграждений, ведению огня по передовым рубежам и поддержке наступательных действий артиллерией.

Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, умелое использование вооружения и техники, а также слаженность взаимодействия всех элементов боевого порядка. Командование дало высокую оценку действиям личного состава и органам управления.

Учение «Айбалта-2025» стало важным этапом в повышении боевой готовности войск и укреплении обороноспособности Вооруженных сил Казахстана.