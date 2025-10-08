В 2010 году, когда семейная чета решила начать свое дело, о просторных производственных цехах приходилось лишь мечтать.

– Изначально у нас с женой было только желание начать бизнес. Сначала думали заняться текстилем, но потом поняли, что гораздо перспективнее работать над изготовлением национальных лакомств. И первым из них стал талкан – растительная добавка, получаемая из пророщенной или высушенной пшеницы. Этот продукт пришел к нам от предков, он сытный и полезный, – рассказывает Ермек Мезибаев. – На его основе решили готовить жент – своеоб­разный казахский десерт, который раньше не каждый мог себе позволить. Его ставили на стол исключительно состоятельные люди. Мы хотели приготовить такой жент, какой готовила моя бабушка. И оказалось, это не так просто.

Его приготовление состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо обжарить зерна пшеницы. И с обжаркой, по словам предпринимателя, связана отдельная история.

– Я то пережаривал, то недожаривал. На мешок пшеницы у меня уходил газовый баллон! Представляете, какая себестоимость оказалась у нашего первого жента, – вспоминает Ермек Мезибаев. – Потом пшеницу надо мелко перетереть и добавить к ней масло. Важно не упустить время, иначе продукт начнет портиться. Мы экспериментировали с составом жента, добавляли грецкие орехи, шоколад. Так методом проб и ошибок, совершенствуя технологии, одновременно создавали новые рецепты. А на выходе столкнулись с непредвиденными трудностями: вроде и вкусно, и продукт экологически чистый, а у нас его не покупают... Что такое? Оказалось, у лакомства нет товарного вида. Людей же привлекает упаковка.

Тогда на все свои сбережения предприниматель заказал упаковку. Дело сдвинулось, торговля жентом пошла, а супруги между тем задумались о приготовлении других кулинарных изделий. Тем более что супруга Ермека Асылгазиновича увлекалась выпечкой. Долго думали над тем, какие конкретно изделия могут привлечь покупателей. Идея появилась неожиданно.

Однажды, погостив у родителей в Урджарском районе, собрались домой. В дорогу мама положила целый пакет с маленькими баурсаками. Семья поставила его между сиденьями в машине и всю дорогу перекусывала. Подъезжая к Семею, супруга заглянула в пакет и воскликнула:

– Вот такие баурсаки надо печь!

Она не ошиблась: уже много лет хрустящие баурсаки, причем не только шариками, но и в виде «соломки» пользуются огромным спросом у гостей и жителей Семея. Студенты, обучающиеся за границей, обязательно увозят с собой лакомство от «Адал-Ас». Так что его уже попробовали и во Франции, и в Германии, и в США. Яркие упаковки можно увидеть на прилавках в магазинах Астаны, Алматы, Талдыкоргана, Усть-Каменогорска, Павлодара, Костаная, Кокшетау.

Недавно компания выпустила еще один полезный продукт на основе талкана – коктейль As tal. Предназначенный для правильного питания, он прошел соответствующую экспертизу в научно-исследовательской лаборатории оценки качества и безо­пасности пищевых продуктов Алматинского технологического университета и сегодня рекомендован для людей, страдающих повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом.

Оценили его и спортсмены. As tal – идеальный вариант перекуса перед тренировкой. Полезен он будет и тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов.

Первый опыт с обжаркой пшеничных зерен начинался в гараже, сегодня же у компании имеются собственные производственные цеха с персоналом в 60 человек. Причем работодатель заинтересован в их материальном благополучии, ведь сегодня в бизнесе чаще всего преуспевают коллективы, сформированные по принципу спортивной команды. Показателен в данном отношении пример, когда во время пандемии в «Адал-Ас» приняли решение остановить производство.

– Мы обеспечили продовольствием наших сотрудников и отправили их по домам. Но баур­саки – это тоже хлеб. Пусть и хлеб, испеченный для чаепития. А значит, никаких перебоев в снабжении горожан мучными изделиями быть не должно. И это сразу поняли в коллективе. Так что через пару дней все сотрудники компании изъявили желание вернуться на рабочие места. Самое интересное, именно в пандемию на баурсаки стало поступать больше всего заказов, – вспоминает Ермек Мезибаев.

Сегодня цеха «Адал-Ас» оснащены современным оборудованием. Расширяется ассортимент кондитерских изделий. Принимаются заказы на свадьбы, праздничные мероприятия. Сладости без искусственных добавок радуют покупателей.

– Наша главная цель – популяризировать национальные лакомства, чтобы они стали узнаваемы и в других странах, и для этого мы продолжаем развивать в Семее наш бизнес, – заключает Ермек Мезибаев.