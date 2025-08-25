Безработные смогут устроиться интервьюерами на сельхозперепись в РК

Венера Баталова
корреспондент

Министерство труда и социальной защиты населения РК направит 24 790 казахстанцам из числа зарегистрированных безработных, находящихся в сложной жизненной ситуации, SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

В рамках совместной работы с Бюро национальной статистики РК гражданам, за исключением жителей городов республиканского значения и областных центров, одномоментно с сервиса 1414 будут направлены SMS-сообщения о возможности трудоустройства в качестве переписного персонала (интервьюера) для проведения сельскохозяйственной переписи населения.

Сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 20 сентября по 20 октября методом личного интервью с привлечением переписного персонала.

