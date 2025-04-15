Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Еще десять человек, пострадавших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике, скончались в больницах, общее число жертв достигло 231. Об этом сообщила министр внутренних дел Доминиканской Республики Фариде Рафуль, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«К настоящему моменту подтверждена 231 жертва крушения; 221 была найдена на месте происшествия и еще 10 зарегистрированы в больницах», - заявила Рафуль в ходе пресс-конференции, запись которой опубликована в блоге издания Diario Libre в Х.

Согласно данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов здания живыми извлекли 189 человек, из них не менее 155 были госпитализированы.

Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло неделю назад во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур, который продлился с 8 по 13 апреля.

Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.