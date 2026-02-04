В результате сильных снегопадов , обрушившихся на север Японии, погибли 35 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Большинство из 35 смертей и сотен травм, зарегистрированных по всей Японии, были вызваны падениями людей, пытавшихся расчистить свои дома от снега», — говорится в публикации агентства Associated Press (AP).

По данным агентства, 12 смертей было зарегистрировано в префектуре Ниигата, рисоводческом регионе на севере Японии, а среди погибших оказался мужчина в возрасте около 50 лет, его нашли без сознания на крыше своего дома в городе Уонума.

Кроме того, еще один мужчина в возрасте 70 лет погиб после падения с крыши своего дома.

AP 30 января сообщило, что число жертв мощной снежной бури, обрушившейся на США, достигло 85 человек. По данным агентства, около половины погибших зафиксировано в Теннесси, Миссисипи и Луизиане, где из-за обледенения и низких температур до сих пор остаются без электричества десятки тысяч домов. Кроме того, в Теннесси социальные работники вместе с полицией и пожарными проводили проверку жителей, о которых не было сведений несколько дней.