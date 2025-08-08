С начала года Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» направил более 54 млн кубометров воды на природоохранные попуски и обводнение естественных лугов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации

В частности, через Жанибекскую оросительно-обводнительную систему на сегодня направлено 7,9 млн кубометров воды, через Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему – 22,25 млн кубометров воды.



Кроме того, филиал продолжает работы по заключению с аграриями договоров по подаче поливной воды. На сегодня заключено 178 договоров по подаче 20 млн кубометров воды на 5335,5 га земель через Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему и 72 договора по подаче 6 млн кубометров воды на 1879,4 га земель из водохранилища на реке Шаган.