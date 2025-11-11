За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области 9 октября рассмотрели уголовное дело по факту незаконной охоты на краснокнижное животное – джейрана, сообщает Kazpravda.kz

Трое жителей Балхашского района были признаны виновными в совершении преступления. Каждому из осужденных назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы. Кроме того, с них взыскано по семь миллионов тенге в доход государства.

«С начала текущего года судами Алматинской области по фактам незаконной охоты было рассмотрено 5 уголовных дел, 10 лиц привлечены к разным видам наказаний. Причинённый противоправными действиями ущерб составил 36 млн тенге, который взыскан в доход государства в полном объеме», – говорится в публикации.

В надзорном органе напомнили, что за незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы (статья 337 УК РК). Там же призвали беречь природу и сохранять природные богатства ради будущих поколении.