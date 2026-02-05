Братское плечо

Армия
44
Алтай Сиырбаев, подполковник запаса, Северо-Казахстанская область

Утро на плацу воинской час­ти 6637 Петропавловска начинается как и везде: строй, команды, размеренный шаг. Солдаты выходят из казарм, выстраиваются, подтягиваются, ловят ритм. Но, если присмот­реться внимательнее, взгляд останавливается на двух бойцах. Одинаковые осанка, лица, одинаково спокойные взгляды.

фото воинской части 6637

Братья-близнецы Даниил и Дмитрий Ченаш в строю как отражение друг друга. В первые дни их службы даже опытные сержанты невольно терялись, уточняя, кому уже давали поручение, кто был в наряде, а кто еще нет. Братья только улыбались.

Родом Даниил и Дмитрий из небольшого села Чкалово Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Там жизнь идет неспешно, люди знают друг друга по именам, а понятие «ответственность» живет в поступках. В такой семье и выросли братья: без лишних слов, но с твердым пониманием, что за выбор и решение всегда придется отвечать самому.

Армия для них стала логичным продолжением дороги. Конечно, первые дни были непростыми. Новые правила, строгий распорядок, тоска по дому. Но служба, как признаются сами близнецы, быстро учит главному: быть собранным и не бояться трудностей. Здесь никто не выделяется, все в одинаковой форме, с одними обязанностями и общей ответственностью.

Постепенно приходит ощущение плеча рядом. А для Даниила и Дмитрия это плечо родное, знакомое с детства. При этом различия между ними все же есть. Дмитрий более сдержанный, спокойный, вдумчивый. Даниил – живой, эмоциональный, неравнодушный. Один удерживает, другой подталкивает вперед.

Такие истории запоминаются. Не из-за необычного сходства, а из-за внутреннего содержания. В этих ребятах нет показного героизма, но есть тихая уверенность и готовность пройти службу честно – от первого построения до последнего дня.

Когда дневная суета позади, а над частью сгущаются сумерки, братья снова стоят в одном строю на вечерней поверке. Два похожих силуэта, две судьбы, которые пока идут рядом, и одна служба, ставшая для них общей школой взросления.

Через год они вернутся домой другими. Может быть, крепче, строже к себе, увереннее в завт­рашнем дне. А пока – шаг в ногу, взгляд прямо и простое солдатское правило: не отставать и не подводить. Ни друг друга, ни тех, кто рядом.

#армия #СКО #солдаты #братья-близнецы

