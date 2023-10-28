Число погибших на шахте имени Костенко продолжает расти

Под землей остаются еще 18-ти горняков, их судьба неизвестна, передает Kazpravda.kz

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"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтёров продолжаются", – сообщили в ДЧС Карагандинской области.

В аварийно-спасательных работах задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Работы идут в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Ведётся контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъём обнаруженных погибших. В отдельных точках есть превышение допустимых концентраций окиси углерода, сказали в ДЧС Карагандинской области.

Сегодня в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел, предположительно, взрыв метана.

В карагандинские больницы доставлены 18 горняков, в основном, с отравлением угарным газом.

Введен план ликвидации аварии.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".