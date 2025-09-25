На новый завод, открывшийся ровно год назад, сегодня приходится до трети от общего объема производства компании в Казахстане. Современное предприятие введено в строй Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) – дочерней структурой ведущего турецкого холдинга Anadolu Group. Строительство и запуск объекта обошлись инвестору в 27 млрд тенге.

В Шымкенте компанию, по всей видимости, заинтересовали сразу несколько факторов: развитая инфраструктура индустриальной зоны «Жулдыз», высокий кадровый потенциал, наличие емкого рынка сбыта, включая страны Центральной Азии, в которые в перспективе планируется экспорт готовой продукции. Дополнительными плюсами стали прохождение через город международного транспортного коридора и развитие грузовых авиаперевозок.

Городские власти, со своей стороны, рассчитывают на значительное пополнение бюджета за счет налогов, а также на установление кооперации между заводом и местными предприятиями малого и среднего бизнеса, которые могут производить для Coca-Cola комплектующие и сопутствующую продукцию.

Предприятие занимает площадь в 16 га и оснащено двумя производственными линиями.

– Завод в настоящее время работает на двух линиях, – рассказывает руководитель по связям с Правительством компании Алишер Акказенов. – Создано почти 170 рабочих мест. При этом мы рассматриваем возможности расширения производства, что повлечет за собой новые инвестиции и увеличение числа рабочих мест. На заводе работают местные специалисты, многие из которых прошли обучение и стажировку непосредственно в цехах. Наша компания придерживается принципа найма местных кадров с последующим профессиональным обучением.

По словам Алишера Акказенова, запуск завода в Шымкенте был обусловлен необходимостью дополнительного производства популярных напитков Coca-Cola и Fusetea. Производственная мощность предприятия – 285 млн литров напитков в год. В час завод выпускает 48 тыс. литров Coca-Cola и 22 тыс. лит­ров Fusetea. Пока их поставка осуществляется только внутри Казахстана.

Предприятие в Шымкенте входит в группу турецкого конгломерата Anadolu Group, который владеет 33 заводами в 12 странах. В Казахстане компания начала свою деятельность в 1994 году и за это время вложила в нашу экономику 106 млрд тенге.

Во многих странах Coca-Cola организует экскурсии на свои заводы, учитывая огромный интерес к производству. В Шымкенте пока такой возможности нет, но журналистам удалось побывать на предприятии в рамках пресс-тура и своими глазами увидеть, как рождается один из самых популярных напитков в мире.

Известно, что рецепт концент­рата, на основе которого изготавливается Coca-Cola, хранится в строжайшем секрете. Ни посетители, ни даже сотрудники завода не имеют к нему доступа. На месте лишь разводят компонент с сиропом, после чего разливают готовый напиток по бутылкам и банкам.

Именно поэтому предприятия Coca-Cola по всему миру называются боттлерами – они производят напиток из уже готового концентрата, который поступает с ограниченного чис­ла заводов.

А вообще история Coca-Cola начинается с 1886 года, когда американский фармацевт Джон Пембертон в Атланте создал оригинальный сироп, который впоследствии стал основой для напитка. Считается, что первая партия кока-колы была продана в аптеке в мае 1886-го. Напиток был тогда без газа, но ароматный сироп можно было продавать, смешивая с газированной водой.

Сегодня в состав напитка входят очищенная вода, сахар, сироп и концентрат.

– Рецепт – стандартный во всем мире, но вкус зависит от качества воды, – объясняет супервайзер отдела качества Бахар Оразниязова. – Вода проходит многоступенчатую очистку, смешивается с сахаром и сиропом и поступает на линию розлива. Производство начинается только после лабораторного анализа всех компонентов.

Потребителям шымкентской кока-колы по этому поводу переживать не стоит. Говорят, что в конце 60-х годов прошлого столетия, когда известная чешская компания приняла решение построить в городе пивоваренный завод, решающим фактором стали именно показатели качества воды.

К тому же на заводе используют воду из двух артезианских скважин, проходящую пятиступенчатую очистку, включая механическую, химическую и микробиологическую. Особое внимание уделяется показателям вкуса, запаха и прозрачности живительной влаги.

– Воду мы также регулярно отправляем на анализ в аккредитованные лаборатории, в том числе турецкие и казахстанские, – продолжает Бахар Оразниязова. – Содержание хлора в воде – нулевое.

На каждом этапе производства напитки проходят строгий контроль. Автоматические системы и специалисты-сенсористы – всего 22 человека, по пятеро в каждой смене – следят за соответствием продукции стандартам. Сенсорная оценка включает в себя анализ вкуса, запаха, цвета и консистенции напитка.

– В купажном отделении из очищенной воды и сахара готовится сироп, затем он смешивается с концентратом и насыщается углекислым газом, – объясняет начальник производственного цеха Нурболат Ордабеков. – Это сердце производства, и доступ туда строго ограничен не из-за секретности, а из-за строгих санитарных требований.

За чистотой на заводе следят тщательно. Нас пустили на производство только после того, как все надели халаты и легкие шапочки. Но даже при такой экипировке вход в лабораторию и купажное отделение заказан.

Посетителям показали линию розлива в пластиковые бутылки. Напитки разливаются за секунды, после чего на тару автоматически надеваются пробки, наносится фирменная упаковка с логотипом.

В цеху работает немного сотрудников, в основном это молодежь.

– Средний возраст сотрудников – 34 года, – говорит Алишер Акказенов. – 95 процентов работников – местные, остальные 5 процентов – приглашенные специалисты из других регионов.

Инженер по качеству Акмарал Токтагулова пришла на завод еще на этапе его строительства. Пока шел монтаж оборудования, тонкостям предстоящей работы девушка обучалась в Узбекистане на двух предприятиях по выпус­ку кока-колы.

Супервайзер Бахар Оразниязова работает в компании уже 21 год. До Шымкента трудилась на аналогичном заводе в Туркменистане, прошла множество стажировок за рубежом.

Начальник производственного цеха Нурболат Ордабеков тоже из когорты опытных специалистов – ранее работал в аналогичной должности на другом предприятии. Услышав о строительстве завода Coca-Cola в Шымкенте, подал резюме и после стажировки в Алматы был зачислен в штат предприятия.

– Я горжусь тем, что работаю в престижной компании с мировым именем, – говорит Нурболат Ордабеков. – Завод оснащен современным оборудованием, тут внед­рены экологические стандарты по управлению отходами и энергосбережению. Здесь прекрасные условия труда, достойный социальный пакет, медицинская страховка для всей семьи, трехразовое питание, бесплатные напитки и подарки к праздникам. Организована доставка сотрудников.

Открытие такого крупного предприятия – значительное достижение для Шымкента. Это укрепляет статус города как инвестиционно привлекательной площадки, где крупные компании могут осуществлять свои проекты, не опасаясь дефицита инфраструктуры, квалифицированных кадров и надежных партнеров.