Вновь нам с вами дарована великая Божественная милость – благодатная возможность в радости духовной встречать Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Под сводами храмов и в своих жилищах вместе с ангелами и святыми мы воспеваем небесную песнь «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»

«Христос рождается, чтобы в нас восстановить падший Свой образ», – напоминает Святая Церковь о сути Боговоплощения в одном из праздничных песнопений. Слова эти относятся не только к древнему, ветхозаветному человечеству, но к каждому из нас, живущих ныне. Поскольку нравственные ошибки, грехи и страсти неизбежно помрачают и искажают в любом человеке образ Божий. Поэтому ежегодное Рождественское торжество – это призыв ко всем нам вспомнить о достоинстве человека, созданного как венец творения, как отражение образа и подобия Божия.

Рождество Спасителя, которое произошло две тысячи лет назад в Вифлееме, находит свое продолжение в рождении Христа, которое вновь и вновь происходит в наших сердцах. «Древо Жизни в вертепе процвело от Девы», – слышим мы слова древнего песнопения. Воплотившийся Бог стал для верующих в Него источником вечного и блаженного бытия, превосходящего красоту и величие первозданного рая.

Каждый человек хочет любить и быть любимым. Пусть же это святое время станет для нас поводом поделиться богатством наших душ с ближними. Пусть Вифлеемская звезда укажет каж­дому из нас верный путь к серд­цам наших родственников и коллег, соседей и друзей. Ради любви Христовой оставим прошлые горечи, забудем обиды.

В дни празднования Рождества Христова по доброй традиции вознесем сугубые молитвы за наш родной Казахстан, чтобы Господь благословил жизнь и труды каждого, для кого эта страна является родным домом, чтобы нерушимый мир и братолюбие пребывали на просторах Великой степи.

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием. Господь, в пещере родившийся и в яслях возлегший ради нашего спасения, да дарует всем нам душевное и телесное здравие и Свою великую и богатую милость.

Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте!

С благопожеланиями глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр