В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели резонансное дело о хищении денег в сфере государственного оборонного заказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Напомним, в 2023 году сотрудники АФМ задержали должностных лиц РГП «Казспецэкспорт» и недобросовестных поставщиков, обвиняемых в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения.

Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге.

«По приговору суда генеральный директор РГП – Рамазанов осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента РГП Кудабаев – к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы. Кроме того, судом в интересах государства был удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге», – сказано в информации.

Приговор в законную силу не вступил.