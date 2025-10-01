День пожилых людей: в Минтруда рассказали о мерах поддержки пенсионеров

Общество
48
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане проживают более 2,5 млн пенсионеров по возрасту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

По данным ведомства, забота об обеспечении достойной старости каждого гражданина – одна из основных задач социальной политики Правительства. Государством последовательно принимаются меры социальной защиты людей старшего поколения, в том числе направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения.

Согласно пункту 3 статьи 197 Социального кодекса РК, ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом «О республиканском бюджете».

Так, с 1 января 2025 года размеры солидарных пенсий повышены на 8,5% и в связи с изменением величины прожиточного минимума индексирован размер базовой пенсии. По поручению Главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. Так, с 1 января 2025 года её минимальный размер увеличился с 65 до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 105 до 110%.

Вместе с тем реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь. В республике работают 127 центров активного долголетия. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на их функционирование, в 2025 году составляет 7,5 млрд тенге.

«Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в том числе организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение цифровой грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т. д.), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества», –  уточнили в министерстве.

Кроме того, 1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.

Напомним, Международный день пожилых людей был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года. Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявление всеобщей заботы к ним.

Также ранее стало известно, что в Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 115-й день рождения.

#Минтруда #пенсионеры #День пожилых людей

Популярное

Все
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
В споре уступает сильный
Глаза горят, и песня льется
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Для угольщиков и металлургов
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Системный подход в развитии электоральной культуры
Цветы для ветерана
Более 440 казахстанцев прожили свыше 100 лет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]