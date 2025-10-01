Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане проживают более 2,5 млн пенсионеров по возрасту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

По данным ведомства, забота об обеспечении достойной старости каждого гражданина – одна из основных задач социальной политики Правительства. Государством последовательно принимаются меры социальной защиты людей старшего поколения, в том числе направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения.

Согласно пункту 3 статьи 197 Социального кодекса РК, ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом «О республиканском бюджете».

Так, с 1 января 2025 года размеры солидарных пенсий повышены на 8,5% и в связи с изменением величины прожиточного минимума индексирован размер базовой пенсии. По поручению Главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. Так, с 1 января 2025 года её минимальный размер увеличился с 65 до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 105 до 110%.

Вместе с тем реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь. В республике работают 127 центров активного долголетия. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на их функционирование, в 2025 году составляет 7,5 млрд тенге.

«Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в том числе организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение цифровой грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т. д.), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества», – уточнили в министерстве.

Кроме того, 1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.

Напомним, Международный день пожилых людей был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года. Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявление всеобщей заботы к ним.

Также ранее стало известно, что в Казахстане насчитывается 448 граждан в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Ұлытау, она уже отметила 115-й день рождения.